Emanuele Magi racconta l'ambiente estremo dell'Antartide

Mercoledì 22 novembre gli Amici dell’Acquario ospitano Emanuele Magi, professore ordinario di Chimica Analitica e Preside della Scuola di Scienze M.F.N. dell’Università di Genova, per raccontare l’affascinante tema “Antartide: la sfida di un ambiente estremo”.

L’Antartide è l’ultimo continente scoperto dall'uomo, ancora parzialmente inesplorato: è una terra austera e inospitale ma straordinariamente ricca di biodiversità. Per le sue caratteristiche peculiari, l’Antartide rappresenta il più grande laboratorio naturale del nostro pianeta. Sono una trentina i paesi che conducono attività di ricerca nel continente, tra cui l’Italia che, grazie al PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) ha costruito la sua prima base scientifica negli anni ’80, la Stazione Mario Zucchelli, collocata su un promontorio di roccia affacciato sul mare ghiacciato di Baia Terra Nova, nel Mare di Ross. Prendendo spunto dalla sua recente partecipazione alla 38esima Spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, Emanuele Magi parlerà delle ricerche che si conducono in Antartide attraverso il racconto della vita dei ricercatori, delle difficoltà e del fascino di un ambiente estremo ma incredibilmente bello.

Come ormai consuetudine da 29 anni gli incontri si svolgono ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario, offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza. Il ciclo di mercoledì scienza “Le impronte della scienza nella nostra vita” è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Università di Genova.

Emanuele Magi è professore ordinario di Chimica Analitica presso l'Università di Genova dove, da novembre 2018, ricopre la carica di Preside della Scuola di Scienze M.F.N. Svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale occupandosi principalmente di studi legati all'ambiente. Ha lavorato come “research fellow” nel 1994 e nel 2002 con il Prof. R.M.Caprioli della Vanderbilt University Nashville (USA). Ha numerose collaborazioni scientifiche ed è coinvolto in vari progetti di ricerca tra cui il PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide), nell'ambito del quale ha partecipato a tre spedizioni presso la Base Italiana “M.Zucchelli” di Baia Terra Nova (XIII, XVI e XXXVIII).

È socio della SCI (Società Chimica Italiana), del CONISMA (Consorzio Nazionale Inter-universitario per le Scienze del Mare) e dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Svolge intensa attività didattica e, in quest’ambito, ha ricoperto diverse cariche: direttore del Master Universitario II livello in “Management of Chemicals: la normativa REACH”; membro del collegio docenti del Dottorato in Scienze Chimiche, membro del collegio docenti del Master universitario di II livello "Innovative Technologies for Waste and Drinking Water Treatment". È autore di oltre cento pubblicazioni su riviste internazionali e svariate presentazioni a congresso.