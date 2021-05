Emanuela Rolla apre una serata speciale dedicata a Virginia Woolf

Questo passo propone un’esperienza immersiva, sensoriale e sonora, prevalentemente al buio, per solleticare l’immaginazione dello spettatore che sarà guidato dalle vocalità, dalle immagini e dalla sperimentazione teatrale in live-streaming. È altamente consigliato l’utilizzo delle cuffie. Il live streaming sarà condiviso sul gruppo privato di Atlantide 2.0.2.1 (Facebook), dove la stessa Emanuela Rolla, con la collaborazione di Cristina Perico e le attrici Selene Gandini e Caterina Gramaglia, sarà affiancata dagli attori di Atlantide Lab (collettivo di giovani attori in formazione), sul tappeto audio-visivo digitale, realizzato grazie alla collaborazione fondamentale della elaborazione sonora originale creata ad hoc da Roberta Lidia De Stefano.

Tutti i passi di “Seduta vicino alla finestra alle tre di pomeriggio” di Emanuela Rolla, sono arricchiti dalla collaborazione artistica e dalle illustrazioni di Maura Zanardi, creatrice di dettagli e fioriture work in progress, che compongono il “giardino virtuale di Virginia” – ovvero la sala d’attesa artistica, per ogni live, pensata per accogliere lo spettatore come in un foyer, passo dopo passo. Un ringraziamento speciale va anche agli elementi artistici della locandina di Rossella Speranza Irzo e al contributo di Luca Maschi, per l’esplorazione dei contenuti e dei temi dell’intero progetto.

Ne “La signora nello specchio: un’immagine riflessa” la protagonista del racconto di Virginia Woolf è Isabella Tyson, osservata da un narratore senza nome, attraverso uno specchio appeso in una stanza o per mezzo della sua immaginazione. Lo specchio riflette e quelle immagini inducono a speculare sulla vita, dentro e fuori Isabella. Tutto ciò che lo specchio non riflette e che non svela su Isabella Tyson, sarà acquisito dal narratore, che cercherà di recuperare dettagli e intuizioni in diversi modi: “Non restava che forzarla con il primo strumento a portata di mano... l’immaginazione”. Ma anche l’immaginazione, come lo specchio, non darà necessariamente accesso alla realtà. E forse nulla si saprà su Isabella, nessuna visione reale. Virginia Woolf ci invita all’immaginario in questo racconto, perché la realtà rimarrà celata, nessuna visione reale di Isabella sarà acquisita. Sicuramente, almeno in questo caso, l’immaginazione non sarà utile a discernere la realtà nascosta, ma certamente ha il potenziale per creare e potenziare la bellezza, in questa storia come nelle nostre vite.

Per partecipare sarà necessario registrarsi gratuitamente dalla pagina di EventBrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-signora-nello-specchio-unimmagine-riflessa-passo2-immagineriflessa-154233415297 e cliccando sul pulsante “Registrati” seguirà l’accesso al gruppo privato di Facebook: “Seduta vicino alla finestra alle tre di pomeriggio”.

Per informazioni:

Evento on line: domenica 23 maggio ore 21:30 (accesso alla diretta dal gruppo privato Facebook dalle ore 21:15)

Durata evento digitale: 40 minuti

Ingresso: gratuito per un massimo di 30 persone, 15 minuti prima dell’inizio (dalle 21:15)

Si tratta di una rappresentazione prevalentemente al buio. Per una migliore resa immersiva, è consigliabile spegnere le luci, trovare un luogo tranquillo e confortevole di casa propria e mettersi comodi.

Voci narranti in live: Emanuela Rolla e Selene Gandini

Sound designer: Roberta Lidia De Stefano

Immagini Live: I ragazzi di Atlantide LAB

Coordinamento tecnico: Cristina Perico

