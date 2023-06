EllaDeAndré, Ellade Bandini racconta il suo Fabrizio De André

EllaDeandré – Lunedì 19 Giugno dalle ore 16.00

Il mitico Ellade Bandini racconta e omaggia Fabrizio De André nella sua Via del Campo.

Ellade Bandini è semplicemente la storia della batteria nella musica leggera italiana, un mito assoluto nel mondo musicale del nostro paese. Bandini è figlio di quella Emilia-Romagna che rappresentava con le sue balere la miglior tradizione orchestrale dell'intero panorama italiano, come il liscio, gli slow ed anche il "gezz" (come dicevano loro). Ellade è l'entusiasmo fatto persona e vive la musica con la passione dell'eterno ragazzo, ma anche col rigore del professionista serio e dell'artista che si accalora per alcune questioni cruciali che lo coinvolgono. Passionalità che emerge in ogni sua dichiarazione, comunque temperata da una "ratio" e da una profondità uniche.

Di professione batterista, ha suonato con i più grandi artisti del panorama musicale italiano: Mina, De André (padre e figlio), Guccini, Lauzi, Venditti, Radius, Capossela, Bertoli, Concato, Edoardo Bennato, Endrigo, Vecchioni, Branduardi, Ron, Paolo Conte, Zucchero, e chi più ne ha più ne metta. Il talento di Ellade viaggia da sempre di pari passo con la sua simpatia e la sua disponibilità e così il 19 Giugno, racconterà del suo Fabrizio De André con quella luce negli occhi che tradisce inequivocabilmente il suo amore per l'amico. Lo farà in ViadelCampo29rosso, spazio museo di proprietà del Comune di Genova, gestito dal febbraio 2012 dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, un piccolo scrigno di tesori dedicato alla cosiddetta "scuola genovese" dei cantautori e ormai conosciuto in tutta Italia e all'estero. Fonico per la giornata Matteo Trooilo.

Ellade incontrerà il "popolo di Fabrizio", tutti coloro che vorranno accoglierlo nella città che lui ama come l'artista e l'uomo che ha seguito per molti anni in concerto suggellando alcuni tra i momenti più alti della storia della musica italiana. Con lui l'amico musicista Roberto Bergamini.

L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Info: info@viadelcampo29rosso.com

Tel. 320.8809621 – 010.2474064