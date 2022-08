Elisa in concerto al Porto Antico: il tour dal messaggio ecologista per un mondo più 'green'

Elisa porta il suo "Back to the future" tour giovedì 15 settembre 2022 all'Arena del Mare del Porto Antico, nell'ambito del festival Goa Boa.

Un messaggio per l’ambiente, un viaggio in 20 regioni, una festa itinerante per la musica pensando al pianeta: Elisa arriva sul palco con un mastodontico progetto live che la vede esibirsi in tutta Italia per l'ambiente.

L’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’Onu a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna Sdg Action sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le ambizioni delle Sdg sono quelle di capovolgere il copione già scritto per ottenere un mondo più giusto pacifico, e green, e modellare una nuova realtà: una realtà in cui la crisi climatica non porrà fine all’umanità, perché l’umanità porrà fine alla crisi climatica. La campagna d’azione Sdg delle Nazioni Unite chiede alle persone di tutto il mondo di #FlipTheScript: trasformare l’apatia in azione, la paura in speranza, la divisione nell’unione. È un viaggio di advocacy e di azione.

E l’Onu ha individuato in tutto il mondo “voci” in grado di ispirare l’azione su ciò che serve per raggiungere questi importanti obiettivi ambientali e sociali. Elisa è così la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: l’impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.

Durante il tour prenderà vita il progetto Music For The Planet a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane. Le nuove messe a dimora andranno a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, di cui Legambiente è la referente italiana, che mira a piantare 500 milioni di alberi in Europa (di cui 9 in Italia) e curare i nuovi alberi per i tre anni successivi. Il processo di rigenerazione urbana/implementazione del verde urbano avverrà secondo i parametri del progetto europeo. Si individuerà almeno un’area per ogni regione e l’attività coinvolgerà anche diverse realtà di rilevanza sociale che parteciperanno al momento operativo, coinvolgendo le comunità beneficiarie. La messa a dimora non è quindi il fine ultimo del finanziamento, ma lo è l’attivazione sui successivi tre anni e il coinvolgimento delle comunità, in modo da avere un impatto non solo ambientale, ma anche sociale.