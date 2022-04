Elisa, il Back to the future live tour fa tappa a Genova

Giovedì 31 marzo, alle 17, ha preso il via la prevendita dei biglietti del Back To The Future Live Tour di Elisa. Ventisette in totale le date in programma, tra cui Genova sabato 2 luglio al Parco degli Erzelli.

Ancora non si conosce la scaletta, ma di certo ci saranno i brani che hanno permesso all'artista di diventare una delle più amate in Italia, ma non solo. La cantautrice triestina è reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo con la canzone 'O forse sei tu', sua seconda partecipazione alla kermesse, a 21 anni di distanza dalla vittoria del 2001.

Biglietti a partire da 39 euro, in vendita sulle tradizionali piattaforme di distribuzione.