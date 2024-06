Elio e le Storie Tese al Porto Antico per il “Genova Summer Live”

Prosegue il “Genova Summer Live” la nuova rassegna estiva genovese dedicata al rock a 360° all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova. Domenica 7 luglio saliranno sul palco “Elio e le Storie Tese”.

Dopo 40 date nei teatri italiani davanti a 60.000 spettatori, il gruppo torna sui palchi italiani e a Genova dopo il doppio sold out autunnale, con lo spettacolo “Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo” una radiografia folle e ragionata della nostrana terra dei cachi di oggi. Uno show tra il sacro e il profano, che si apre come una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i fan degli EelST, e che si chiude con la certificazione che tutto è stato suonato in diretta «senza basi, senza campionamenti, senza autotune, insomma senza un caxxo, tutto fatto in casa».

Elio e le Storie Tese, vestiti di bianco, su una scenografia studiata nel dettaglio con la preziosa regia di Giorgio Gallione, sanno raccontare il nostro tempo in modo ironico e affascinante. Da “La terra dei cachi” a “Supergiovane”, da “Servi della gleba” a “Valzer transgenico”, il repertorio del Complessino è sempre attuale, perché in fondo la mentalità italiana non cambia mai, c’è sempre un buon motivo per scandalizzarsi. Lo spettacolo unisce alla musica i racconti e le immagini originali di una creatività senza limiti, per un viaggio attraverso le contraddizioni del nostro paese condotto con maestria e humour senza pari.

Tutte le info su genovasummerlive.com e sulla pagina Facebook Genova Summer Live 2024.

Biglietti disponibili su Dice e Ticketone.

foto: fb@elioelestorietese