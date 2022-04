Elio Giuliani e Zena Singers: spettacolo di canzoni e teatro a favore di Anvolt

Elio Giuliani e gli Zena Singers in collaborazione con il Municipio Ponente ancora una volta vanno a braccetto con la solidarietà. Per l'occasione si aiuterà la Anvotl (Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori), un’associazione no-profit che, in quanto tale, ha bisogno di sovvenzioni e volontari per essere in grado di continuare ad erogare i propri servizi a chi ne ha bisogno.

Lo spettacolo proposto, è etichettato come “Spettacolo di canzoni e teatro” sulle musiche dei grandi cantautori.

Una serata in cui ricantare le canzoni che hanno segnato momenti particolari della vita di molti e, per i più giovani, un momento per conoscere ed apprezzare le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Trattasi di autori della grandezza di Bindi, Dalla, De André, Fossati, Lauzi, Paoli, PFM, Tenco.

Ingresso: offerta libera Info: 333.6390910

Nel concerto Live viene riproposto quel genere espressivo definito: “teatro/canzone”.

Elio Giuliani Voce e pianoforte

Luciano Barbarotta: tastiera e tromba - Luciano Minetti: Batteria - Luigi Picardi: Chitarra Elettrica - Stefano Olivieri: Basso

Attori: Flavia Pareto, Cristina Golisano, Andrea Tobia, Tanny Tacchi