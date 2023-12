Eleonora "Nelly" Tsukiyama presenta il manga 'Kodango's Spaceport' all'evento 'Che Stella'

Sabato 9 dicembre, alle ore 17:00, Summer Garden presso Music For Peace, ubicato in Via Balleydier, 60 a Genova Sampierdarena, ospiterà un'emozionante presentazione manga dell'autrice Eleonora "Nelly" Tsukiyama. L'evento fa parte della rassegna 'Che Stella', che si terrà dal 7 al 23 dicembre, con un'ampia varietà di spettacoli, musica, arte e sport, enfatizzando i valori di solidarietà, pace, reciprocità e ambiente.

Music For Peace, un'organizzazione umanitaria impegnata a raccogliere generi di prima necessità, organizza l'evento 'Che Stella', che offre anche street food, attività culturali ed eventi sportivi per coinvolgere la comunità. La sede di Music For Peace è stata una vecchia officina meccanica abbandonata, ma grazie al lavoro dedicato dei volontari e all'utilizzo di materiali di recupero, è stata trasformata in un luogo accogliente che valorizza la diversità come un vero e proprio valore aggiunto.

Eleonora "Nelly" Tsukiyama, giovane e talentuosa artista genovese, è nota al pubblico per la sua partecipazione al quiz televisivo "Avanti un altro!" e si autodefinisce un'artista anticonformista e amante del vintage. Nonostante la sua giovane età, Eleonora nutre una grande ammirazione per Daniele Formica, l'attore, comico e doppiatore scomparso nel 2011, al quale ha dedicato buona parte dei suoi lavori esposti alla biblioteca Guerrazzi. La mostra include una selezione dei suoi disegni ed illustrazioni più celebri, molti dei quali in stile manga, il suo preferito per esprimere la sua creatività. Eleonora ha una formazione artistica di alto livello, essendo stata diplomata con il massimo dei voti al Liceo Artistico Statale Klee/Barabino e aver frequentato un'accademia specializzata a Lajatico, in provincia di Pisa. La sua passione per il disegno l'ha portata a partecipare a numerosi concorsi, tra cui il prestigioso Lucca Mangaka Contest, dove ha vinto per ben tre edizioni consecutive.

La presentazione del manga 'Kodango's Spaceport' di Eleonora "Nelly" Tsukiyama rappresenta un evento imperdibile per gli appassionati di arte, illustrazioni e manga. L'artista, con la sua maestria nel creare storie coinvolgenti e personaggi affascinanti, ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico e si appresta a fare la sua prima esposizione pubblica. Non mancate l'occasione di ammirare le tavole originali dei suoi fumetti, inclusi "Heartailor" e "Il mio Eroe Daniele".

Per ulteriori informazioni sull'evento e sul programma completo, visitate il sito web ufficiale di 'Che Stella' all'indirizzo chestella.it. Esplorate il sito per trovare informazioni aggiuntive, il programma in formato PDF e tanto altro ancora.