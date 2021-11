Electropark, Shackleton con "The Spirit Still Remains" al Teatro Nazionale di Genova

Concerti, dj set e rappresentazioni artistiche di teatro, danza e circo, arricchite da installazioni di arte pubblica e arte visiva. Dopo il "Grand Opening" di giugno e "Fish&Djs" di luglio prosegue "Performing Timeless", seconda e multidisciplinare parte della stagione 2021 di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative di Genova. Lunedì 29 novembre (ore 20.30) al Teatro Gustavo Modena del Teatro Nazionale di Genova (piazza Gustavo Modena 3) va in scena l’anteprima italiana di “The Spirit Still Remains” di Shackleton & Zimpel.

Shackleton e Zimpel tornano a collaborare dopo il successo del primo lavoro a quattro mani "Primal Forms", presentando in anteprima italiana per Electropark il nuovo show "The Spirit Still Remains" dopo la première mondiale dello scorso ottobre all'Unsound Festival di Cracovia «È un onore poter riportare in Italia Shackleton – spiega Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – uno degli artisti che ha contribuito maggiormente nel ventunesimo secolo a elevare la musica elettronica come arte performativa. Per Electropark presenta in anteprima nazionale il suo nuovo lavoro insieme a Waclaw Zimpel: uno spettacolo che esplora trascendenza, amore e morte, raccontate con alto clarinetto, strumenti elettronici e voci». Sam Shackleton è un prolifico produttore britannico di musica elettronica che nel corso della sua carriera si è avvicinato a diversi stili musicali come dubstep, techno e ambient music, mentre Waclaw Zimpel è un talentuoso polistrumentista, compositore e produttore polacco ispirato dal minimalismo e da sonorità tipicamente jazz mescolate all'elettronica.

Il calendario di "Performing Timeless" si conclude domenica 26 dicembre (ore 22). Unico festival multidisciplinare a prevalenza musicale in Liguria riconosciuto dal Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura, Electropark in "Performing Timeless" mette in campo, tra settembre e dicembre 2021, un caleidoscopio di artisti nazionali e internazionali. «Il progetto – aggiunge Mazzone – è quello di favorire scambi tra artisti di discipline diverse ma complementari. Da settembre a fine anno abbiamo visto e vedremo in diversi luoghi della città sia artisti di calibro mondiale come Shackleton, Dasha Rush e Martin Palisse, sia artisti giovani e italiani come Alek Hidell, Laura Agnusdei ed Erika Grillo. Più della metà di loro sono under 35 presenti con nuove produzioni: una scelta fatta per promuovere la ricerca di giovani talenti nazionali in ambito musicale, artistico, teatrale e performativo».

Biglietti: https://dice.fm/event/8ye6w-electropark-shackleton-zimpel-the-spirit-still-remains-29th-nov-teatro-nazionale-sala-modena-genova-tickets