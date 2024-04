Electropark 2024, torna il festival di musica elettronica con grandi nomi internazionali

Da giovedì 11 a domenica 14 luglio 2024 Genova e il Tigullio ospitano la tredicesima edizione di “Electropark”, festival di musica elettronica e arti performative attivo dal 2012 e fortemente legato a uno dei centri urbani più affascinanti del Mediterraneo. Per quattro giorni, il Festival porta l’avanguardia della musica elettronica internazionale in diversi luoghi di Genova e al largo di San Michele di Pagana (Rapallo) dove, dopo il successo dell’anno scorso, torna Groove Island: un evento temporaneo che prevede la creazione di una piattaforma galleggiante come dancefloor di un dj set che dura fino al tramonto.

Rispetto alle edizioni precedenti è stata aggiunta una giornata con un opening importante, in modo da estendere la programmazione e aumentare l’impatto della manifestazione sul territorio. «Il tema del festival sarà “Resonances” - racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark - e ruoterà intorno alle pratiche collettive che abbracciano i diversi ambiti toccati dal festival: la musica elettronica, la danza, le arti visive, il teatro, il clubbing e la cultura del dancefloor».

Electropark 2024 prende quindi il via giovedì 11 luglio al Galata Museo del Mare, per poi proseguire venerdì 12 luglio con un evento gratuito al Mercato dei Pescatori della Darsena, a cui segue l’afterparty al Virgo Club di Sampierdarena. Il programma prosegue sabato 13 luglio sempre in Darsena, al Galata Museo del Mare per poi continuare con l’afterparty al Virgo Club di Sampierdarena. Il Festival si conclude domenica 14 luglio con l’evento “Groove Island” al largo di San Michele di Pagana (Rapallo). L’evento di venerdì 12 luglio al Mercato dei Pescatori della Darsena è il solo a ingresso gratuito, mentre tutti gli altri sono a pagamento. Oltre al titolo di accesso, per accedere a Groove Island è necessario munirsi in autonomia di un’imbarcazione.

Line-up

Sono sedici gli artisti della prima release di Electropark 2024, con programma e line-up completa che saranno svelati nelle prossime settimane.

Tra le headliner la dj e musicista Juliana Huxtable che, insieme alla producer Jasss, portano a Electropark la prima nazionale di un dj set back to back dai ritmi berlinesi. Altra prima nazionale è quella di “Languoria”: live produzione Unsound che fa incontrare la melodia e la dolcezza della pratica sonora di Sofie Birch e le vocalizzazioni astratte e spirituali di Antonina Nowacka.

Anche la produttrice e dj Deena Abdelwahed esegue dal vivo per la prima volta in Italia il suo nuovo album “Jbal Rrsas”, le cui esplorazioni musicali valorizzano le diversità della musica araba ibridandole con una dance elettronica influenzata dalla club culture e dall’attuale scena sperimentale. In prima nazionale a Electropark 2024 anche la producer, DJ e artista multidisciplinare egiziana El Kontessa, che nei suoi set sperimenta la confluenza di elementi musicali pop, mahraganat e gqom con i vivaci suoni di strada del Cairo.

Con la DJ e designer multidisciplinare recentemente in cartellone alla Biennale di Venezia Soft Break si parte invece in un tour sonoro attraverso la giungla tra dubstep, grime e footwork. In line-up inoltre le prime nazionali dei dj set di Doulou, che fonde ritmi tradizionali sudafricani con suoni elettronici moderni, e di Lydo, artista transdisciplinare statunitense che alterna groove viscerali a sperimentazioni techno dal forte impatto emotivo.

A Electropark 2024 anche “Less in Less”, suggestivo ambient set live del produttore e polistrumentista Lowtopic. Tra gli artisti di questa edizione anche il collettivo Fuck!lacrème: due dj e produttori che, dal vivo, sperimentano con i suoni più recenti della club music, tra sonorità afrodiscendenti e frenetici ritmi breakbeat. Dopo il gran successo del 2023 torna a Electropark l’etichetta di Monaco di Baviera Toy Tonics, che porta in giro per il mondo le Toy Tonics Jam, feste dallo spirito euforico all’insegna di sonorità house e disco-funky. Protagonisti il produttore e fondatore dell’etichetta Kapote e la dj Gee Lane.

Il programma della tredicesima edizione ha una forte connotazione multidisciplinare e include anche diversi performing acts di danza, teatro e musica elettronica. Tra questi, Giada Vailati e Francesco Sacco mettono in scena “Questo è il mio corpo (un'altra Ofelia)”, performance produzione di Cult of Magic sulla figura di Ofelia la cui vita e morte raccontano un particolare rapporto con il possesso del corpo, destinato al sacrificio per l’espiazione di peccati altrui.

Nel 2023, tutti gli eventi dei tre giorni di festival sono andati sold out, con pubblico proveniente da ben 12 Stati e 10 regioni d’Italia. «In questa edizione - prosegue Mazzone - puntiamo a consolidare il successo dell’anno scorso, confermando gran parte delle location ed estendendo il programma di un giorno. Electropark è un festival in continua crescita a conferma di come investire per innovare l’offerta culturale della città possa concretamente proiettarla sul piano nazionale e internazionale. La musica elettronica ha un’enorme potenzialità in questo senso: in Europa lo dimostrano i risultati ottenuti da molte città, sia molto grandi come Amsterdam o Berlino, sia di dimensioni simili a Genova come Copenhagen o Zurigo».

Biglietti

Fino a domenica 28 aprile 2024 è possibile acquistare due tipologie di accesso: il 3-Days Festival Ticket a 50€ e il Single Day Opening Acts Ticket a 12€. Il 3-Days Festival Ticket dà l’accesso a tutti gli eventi e spettacoli a pagamento dall’afterparty al Virgo di venerdì 12 luglio fino all’evento “Groove Island” di domenica 14 luglio. In seguito costerà 62€ (Full Price). Il Single Day Opening Acts Ticket dà l’accesso a tutti gli eventi della giornata inaugurale di giovedì 11 luglio 2024. In seguito costerà 15€ (Full Price). Entrambi i ticket hanno una tiratura limitata. I biglietti per le singole giornate saranno disponibili dai primi di maggio. Oltre al titolo di accesso, per accedere a Groove Island (domenica 14 luglio) è necessario munirsi in autonomia di un’imbarcazione. Ulteriori dettagli a riguardo saranno resi noti nelle prossime settimane.

3-Days Festival Ticket: https://link.dice.fm/f492203e68e8

Single Day Opening Acts Ticket: https://link.dice.fm/Vd5deb6fa602

Info su electropark.it

Electropark

Attraverso un viaggio musicale con artisti e artiste di fama mondiale, dal 2012 Electropark valorizza l’identità, la storia e l’ecosistema di Genova, dando vita a una programmazione incentrata sull’ibridazione dei linguaggi artistici, la contaminazione culturale e l’apertura a nuove frontiere. Dalla sua nascita a oggi, Electropark ha portato a Genova l’avanguardia della musica elettronica internazionale, ospitando tra gli altri artisti del calibro di Andrew Weatherall, Ben UFO, Atom™, Caterina Barbieri, Or:la, Max Cooper, James Holden, Shackleton, Legowelt, Toy Tonics, Laurel Halo & Eli Keszler, Robert Henke, Alva Noto, Anthony Rother, Massimiliano Pagliara, Ninos du Brasil, William Basinski con Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand, Mary Lattimore, Lubomyr Melnyk, Dasha Rush, Francesco Tristano, Lafawndah, Dj Marcelle, Valentina Magaletti, Invernomuto, Giant Swan, Joey Anderson e altri.

Foto: Silvia Aresca