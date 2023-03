Electropark Festival si prepara per la dodicesima edizione

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio Genova ospita la dodicesima edizione di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative attivo dal 2012 e fortemente legato a uno dei centri urbani più affascinanti del Mediterraneo.

Per tre giorni, il Festival porta in diversi luoghi di Genova e nel Ponente e Levante cittadino musica elettronica dal vivo, spettacoli, dj set, performance artistiche multidisciplinari e proiezioni, con artisti di fama nazionale e internazionale. Il programma dettagliato e i protagonisti saranno resi noti nelle prossime settimane.

Electropark 2023 prende il via venerdì 14 luglio con un’anteprima gratuita al Mercato dei Pescatori della Darsena di Genova e, a seguire, un afterparty al Virgo Club di Sampierdarena. Il programma prosegue sabato 15 luglio sempre in Darsena, al Galata Museo del Mare, con afterparty al Bonfim Club di Nervi. Il Festival si conclude domenica 16 luglio con l’evento “Groove Island” in una località suggestiva del Levante ligure ancora da svelare. L’evento di apertura di venerdì 14 luglio alla Darsena è il solo a ingresso gratuito, mentre tutti gli altri (a partire da quello del venerdì sera al Virgo) sono a pagamento.

«La line-up e le location di Electropark 2023 complete saranno svelate nelle prossime settimane - racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark - possiamo già anticipare che, dopo i “Dreamworlds” della scorsa edizione, il tema di quest’anno sarà “Hypernature” e farà immergere il pubblico in un mondo dai mille colori e senza generi predefiniti, in cui arti performative, tecnologia, ambiente ed esseri umani si fondono e il dialogo tra le diverse discipline si intensifica. Anche questa edizione di Electropark sarà caratterizzata da una forte vocazione multidisciplinare, che da sempre contraddistingue il Festival, con proposte di carattere internazionale al fine di coinvolgere un pubblico più ampio e giovane. Vogliamo offrire tre giorni di musica e arte in diversi luoghi della nostra città e anche fuori dal centro cittadino, per dare la possibilità di trascorrere un weekend tra le bellezze di Genova e della Liguria».

Fino a domenica 19 marzo 2023 è possibile acquistare l'abbonamento Super Early Bird Full Pass al prezzo scontato di 35€ (incluso diritto di prevendita) sulla piattaforma Dice (https://link.dice.fm/a489783f4a33). L’abbonamento dà l’accesso a tutti gli eventi e spettacoli a pagamento dei tre giorni, dalla serata al Virgo di venerdì 14 luglio fino all’evento “Groove Island” di domenica 16 luglio. Da lunedì 20 marzo a domenica 2 aprile l'abbonamento completo costerà 50€ (Early Bird Full Pass), mentre dal 3 aprile in poi costerà 65€ (Full Pass Standard ticket). L’abbonamento al Festival sarà disponibile fino ai primi di maggio, dopodiché sarà possibile acquistare soltanto i biglietti delle singole giornate. Tutti i tipi di abbonamento hanno una tiratura limitata.

Attraverso un viaggio musicale con artisti e artiste di fama mondiale, dal 2012 Electropark valorizza l’identità, la storia e l’ecosistema di Genova, dando vita a una programmazione incentrata sull’ibridazione dei linguaggi artistici, la contaminazione culturale e l’apertura a nuove frontiere. Dalla sua nascita a oggi, Electropark ha portato a Genova l’avanguardia della musica elettronica internazionale, ospitando tra gli altri artisti del calibro di Andrew Weatherall, Ben UFO, Atom™, Caterina Barbieri, Or:la, Max Cooper, Shackleton, Legowelt, Laurel Halo & Eli Keszler, Robert Henke, Alva Noto, Massimiliano Pagliara, William Basinski con Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand, Lubomyr Melnyk, Dasha Rush, Francesco Tristano, Lafawndah, Dj Marcelle, Invernomuto, Giant Swan, Joey Anderson e altri.