Electropark: Dasha Rush, Valentin Tszin e Alex Guevara in scena con “Les Territories Ephemeres” al Teatro della Tosse

Concerti, dj set e rappresentazioni artistiche di teatro, danza e circo, arricchite da installazioni di arte pubblica e arte visiva. Dopo il "Grand Opening" di giugno e "Fish&Djs" di luglio prosegue "Performing Timeless", seconda e multidisciplinare parte della stagione 2021 di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative di Genova. Lunedì 4 ottobre (ore 21) in Sala Trionfo al Teatro della Tosse (piazza Renato Negri 6) va in scena l’anteprima italiana di “Les Territories Ephemeres” di Dasha Rush, Valentin Tszin e Alex Guevara.

A dare il via alla serie di spettacoli di “Performing Timeless” a teatro è una performance transdisciplinare di tre artisti internazionali. «“Les Territories Ephemeres” – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – è probabilmente lo show che al meglio rappresenta la multidisciplinarietà di questa parte di stagione. Dasha Rush, Valentin Tszin e Alex Guevara riescono a legare in un’unica e affascinante interazione diverse piattaforme artistiche come musica elettronica, arte audiovisiva, danza, poesia astratta e immagini generative in tempo reale». Lo spettacolo va in scena in anteprima italiana lunedì 4 ottobre ed è anche parte della rassegna “ResistereCreare” del Teatro della Tosse. Dasha Rush ha cominciato a suonare come dj a 14 anni a Mosca, immergendosi nella realtà multiforme della musica elettronica. Trasferitasi in Europa nel 1996, Dasha Rush, accanto al lavoro di dj e di modella per prestigiosi atelier, inizia interessanti collaborazioni con coreografi e ballerini che le permettono di mettere in scena installazioni sonore e performance teatrali anche in Giappone. Queste esperienze le lasciano esplorare il lato emozionale della musica elettronica così come le simbiosi e i conflitti esistenti tra il suono e le altre espressioni artistiche. Verso la fine del 2004 l'interesse di Dasha confluisce verso la musica dancefloor tanto da dar vita a una nuova etichetta discografica: la Fullpanda. Attualmente si esibisce in numerosi live act in tutta Europa.

"Performing Timeless" prosegue domenica 31 ottobre (ore 20.30) Martin Palisse e Cosmic Neman guidano il pubblico in un "Voyage Optique" nella Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova. Sabato 13 novembre (ore 21), al Teatro Ivo Chiesa del Teatro Nazionale di Genova tocca a "Corpi idrici. Sinfonia di una città", performance video-musicale di Forevergreen.fm in co-produzione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano mentre Lunedì 29 novembre (ore 20.30) va in scena l'anteprima nazionale di "The Spirit Still Remains" di Shackleton e Zimpel, in programma nel Teatro Gustavo Modena del Teatro Nazionale di Genova. Il calendario di "Performing Timeless" si conclude domenica 26 dicembre (ore 22) a Palazzo Ducale con uno spettacolo in collaborazione con Circumnavigando Festival. Unico festival multidisciplinare a prevalenza musicale in Liguria riconosciuto dal Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura, Electropark in "Performing Timeless" mette in campo, tra settembre e dicembre 2021, un caleidoscopio di artisti nazionali e internazionali. «Il progetto – aggiunge Mazzone – è quello di favorire scambi tra artisti di discipline diverse ma complementari. Da settembre a fine anno abbiamo visto e vedremo in diversi luoghi della città sia artisti di calibro mondiale come Shackleton, Dasha Rush e Martin Palisse, sia artisti giovani e italiani come Alek Hidell, Laura Agnusdei ed Erika Grillo. Più della metà di loro sono under 35 presenti con nuove produzioni: una scelta fatta per promuovere la ricerca di giovani talenti nazionali in ambito musicale, artistico, teatrale e performativo».

