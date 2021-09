Al Sipario Strappato si riflette sul valore della memoria con “Effetto Seneca”

Sabato 18 dicembre alle 21 arriva al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) “Effetto Seneca” di Alessandra Schiavoni, Compagnia Iride. In un futuro poco lontano, Otto e Nove sono i giovani sopravvissuti a una catastrofe globale. Il passato va evocato il meno possibile, così come ogni riferimento alle loro identità e alle vite che avevano prima, e i due dovranno collaborare per sopravvivere. Un fatto però li costringe a ripercorrere e a ristrutturare le loro identità nel segno della speranza. «Nello spettacolo i nomi e la storia sono stati cancellati, ma ci sarà un elemento scatenante che farà sì che i ricordi possano riaffiorare con conseguenze sconvolgenti, sarà una serata che farà riflettere molto sul valore della memoria» dice il direttore artistico del Sipario Strappato Sara Damonte.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

