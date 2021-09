Educazione social(e): l'incontro alla Radura della Memoria

L'evento "Educazione social(e)" è organizzato dall'associazione di promozione sociale Visionary nell'ambito di un progetto biennale (progetto Leela, 2020-2022) destinato a combattere la povertà educativa in Valpolcevera e finanziato dalla "Fondazione con i bambini". Si svolgerà il 25 settembre in presenza presso il Parco Radura della Memoria.

L'evento, che coprirà l'intera giornata dalle 10 alle 18, si articola per i partecipanti in sei momenti, durante ognuno il/la relatore/relatrice proporrà un talk ispirazionale, cui seguirà una fase di confronto e discussione in tavoli di lavoro composti da circa 8 partecipanti ciascuno.

Le idee nate nel corso della giornata verranno poi raccolte nel Manifesto Dinamico, che verrà inviato a tutti i partecipanti e utilizzato da LEELA per gli scopi specifici della sua attività.

Interverranno come relatori:

Elena Tramelli - Scuola Visionar(y)a: una scuola possibile, ma soprattutto necessaria

Gabriele Baroni - Sviluppo del potenziale: allenarsi all'imperfezione

Gianfranco Marcucci - Educazione, desiderio e passione

Francesco Bocciardo - Educazione&Sport: un binomio vincente

Giulio Sandini - L'unione fa la scienza: la robotica come educazione multidisciplinare

Eugenio Damasio - Alla scoperta dell'identità digitale usando carta e penna

All'ingresso dell'evento verrà richiesto di esibire il Green Pass, necessario per partecipare a eventi come il nostro secondo il Decreto Legge n.111 del 06 agosto 2021.

