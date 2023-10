“Le vie del Rock sono infinite”: Edoardo Bennato in concerto al Politeama Genovese

Una delle voci rock più inconfondibili del panorama musicale italiano, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico: Edoardo Bennato torna in concerto nei principali teatri italiani con un nuovo tour: “Le vie del Rock sono infinite”. La leggenda del rock italiano sarà al Politeama Genovese lunedì 4 dicembre per un travolgente concerto.

In scaletta brani epici tratti dai concept album “Burattino senza fili”, “Sono solo canzonette”, “Abbi dubbi”, “Le ragazze fanno grandi sogni”, “La fantastica storia del Pifferaio magico”, fino all’ultimo “Non c’è” uscito nel 2020. Sul palco quei temi che da sempre hanno caratterizzato le sue canzoni rendendole oggi profeticamente attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo, il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia attualizzata ed esasperata fino al paradosso. Più di due ore di spettacolo nel quale confluiranno le due anime del cantautore: quella sarcastica, mai patinata o convenzionale, provocatoria e irriverente, e l’anima sognatrice con melodie irresistibili che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo.

Spettacolo fuori abbonamento. Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Info su www.politeamagenovese.it