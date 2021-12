“Edith e le icone di Francia”: al Sipario Strappato le donne che hanno fatto la storia

Sabato 19 marzo alle 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva “Edith e le icone di Francia” portato in scena da Sarah Biacchi.

Essere musica, cantanti, parigine. Innamorate, straziate, coraggiose, uniche come solo le donne e la musica francese sanno essere. Un viaggio che racconta la portentosa storia di Edith Piaf e alcuni fra i suoi brani più celebri, da "Je ne regrette rien", a "Milord", da "L'Accordeoniste" a "Milord", da "Padan padan", a "Hymne a' l'amour", e sfiorando le vite e le canzoni di Dalida, ("Je suis malade"), Juliette Greco ("Ne me quitte pas") e attraversando brani immortali come "Les feuilles mortes", "La mer", "La boheme", sino al recente "Je vole" e allo storico brano "Les amants d'en jour".

Sarah Biacchi è una cantante polivocalista, mezzosoprano, attrice, regista. All'attivo quasi sessanta repliche di "Edith", un immenso amore per Parigi e oltre quaranta ruoli debuttati fra lirica e teatro di prosa. È la prossima protagonista di puntata come attrice e cantante lirica nella fiction "Fosca Innocenti - Un commissario in provincia" in onda sulle reti Mediaset.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121