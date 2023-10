“Edipo re di Sofocle” nella rilettura artistica di Chiara Guidi al Teatro Duse

Prezzo non disponibile

Una rilettura in chiave polifonica del mito di Edipo. Venerdì 20 ottobre alle ore 20:30 al Teatro Eleonora Duse, grazie alla rinnovata collaborazione tra il Teatro Nazionale di Genova e il Festival dell’Eccellenza al Femminile, va in scena “Edipo re di Sofocle – Esercizio di memoria per quattro voci femminili”.

Questo secondo appuntamento della rassegna diretta da Consuelo Barilari nasce da un’idea di Chiara Guidi, che da molti anni conduce con passione una personale ricerca sull’uso della voce. Regista, autrice, attrice, cofondatrice - insieme a Romeo Castellucci, Claudia Castellucci e Paolo Guidi - della celebre compagnia Socìetas Raffaello Sanzio (oggi semplicemente Socìetas), Chiara Guidi è una delle figure più influenti e premiate della scena italiana (tra i numerosi riconoscimenti ricordiamo anche il Premio Ivo Chiesa – La Scuola nel 2021 per il suo contributo alla trasmissione dell’arte teatrale).

Nella tragedia sofoclea nulla di quanto viene detto è visto, ma tutto si affida al racconto. «Solo con la voce – la lettura di lettere, sillabe, vocali, consonanti che nella loro unità minima e sonora portano il mistero della rappresentazione del mondo – Edipo scopre la verità del proprio destino: l’essere figlio immaginario di suo padre» spiega Chiara Guidi. «Lo scopre con una voce che viene dalle viscere, da un interno che non può in nessun modo coincidere con quanto l’occhio può vedere e capire».

Attraverso un’affascinante e perturbante sperimentazione vocale, il testo sofocleo viene così scandagliato in un addensarsi di accenti, vibrazioni, suggestioni che lasciano decantare le eterne questioni poste dalla tragedia greca. I suoni rarefatti creati dal musicista elettronico Scott Gibbons si intrecciano alle voci di Angela Burico, Anna Laura Penna, Chiara Savoia e della stessa Chiara Guidi. La particolare struttura scenica dello spettacolo, giocata sulla triangolazione di tre tribune nere su cui si muovono le performer, nasce dal dialogo con lo scenografo Vito Matera, che cura anche le luci e i costumi. Al termine dello spettacolo Chiara Guidi sarà protagonista di un incontro insieme al critico teatrale Paolo Randazzo e al dramaturg del Teatro Nazionale di Genova Andrea Porcheddu.

