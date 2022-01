"Connessioni", la mostra di Edilio Cavanna a Palazzo Stella

Sabato 29 gennaio 2022 a partire dalle ore 17:00, si apre, nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la mostra personale di Edilio Cavanna “Connessioni” a cura di Mario Napoli.

I lavori che Edilio Cavanna presenta in questa mostra sono il risultato della ricerca di una connessione, tra evento e visione. Le opere precedenti erano legate alla casualità gestuale, in quest’ultima serie, invece, il caso è controllato consciamente per il raggiungimento di un fine. Le immagini esposte presentano ”ferite” che l’artista accuratamente progetta e dispone a mosaico per il raggiungimento di quel fascino poetico a lui caro. Un lavoro diverso, che nasce come traccia e diventa forma attraverso i quattro colori del nero, bianco, rosso e oro, che realizzano un filo conduttore pittorico. Colori fondamentali, non il rosso che è risultato di altri due, non per l’oro che è un non colore, ma simbolo. L’artista per creare questi lavori attinge ad un diario di immagini che quotidianamente produce e archivia. Simbologie di vita quotidiana che testimoniano, a volte con labile e sottile ironia, la diversità, l’ingiustizia, il pregiudizio, l’atrocità. Il lavoro precedente legato a sublimazioni poetiche in ambito astratto/informale, può essere letto come un percorso tra cromie essenziali che trovava nel segno, l’espressività emotiva e gestuale del momento.

In questi lavori recenti sembra si leggano più facilmente le suggestioni quotidiane, realizzate come un diario di immagini di ciò che accade attorno, un fil rouge che unisce al mondo, ai suoi accadimenti, alle sue tragedie. Cavanna sembra aver trovato nella sua dimensione autistica, imprescindibile per la creatività, il superamento del contenuto emotivo strettamente intimo, con apertura più intensa alla realtà e ai suoi drammi. I lavori esposti sono il risultato di interventi attivi di rielaborazioni delle immagini, in una dialettica creativa che si svolge tra unicità e molteplicità, tra scissioni e ricomposizioni, con una prospettiva infinita di opere realizzabili. Dalla quotidianità creativa emergono immagini che si ripropongono con quei colori, con quelle ricomposizioni che rimandano a un’immagine lacerata, ma nello stesso tempo ordinata nel suo mostrarsi per farsi arte.

Con le parole dell’Artista: “Latitudini della memoria, luoghi immaginari di bellezza e poesia. È in questo Shangri-La al confine con la tormentata via che l’artista si racconta, cercando connessioni.” (Testo critico a cura di M. Bellomo)