Ecofesta Sociale a Sciarborasca: grande sagra estiva con gastronomia, musica e cabaret

Da giovedì 18 a domenica 21 luglio torna la grande Sagra estiva ecosolidale organizzata dalla Croce d'Oro a Sciarborasca nel comune di Cogoleto. Quest'anno la festa proporrà quattro serate enogastronomiche, musica dal vivo con band, cabaret e divertimento assicurato per grandi e piccini.

Saranno tante le specialità cucinate dalle volontarie: i ravioli e le tagliatelle artigianali con i sughi preparati freschi ogni giorno dalle cuoche, le lasagne mare e monti, la salsiccia e gli spiedini cucinati al barbecue, l'immancabile frittura di pesce e le tanto amate lumache e rane fritte. E ancora: pulled pork cotto nel forno affumicatore, pesce spada alla piastra, acciughe fritte, il tutto accompagnato da buon vino e prelibati dolci. E dopo aver cenato, tutti nell'area sottostante davanti alla sede per gli spettacoli con musica rigorosamente dal vivo delle migliori band e l'esilarante cabaret.

Si partirà giovedì 18 luglio con il grande concerto degli Explosion, una delle band più acclamate del momento. Venerdì 19 luglio sarà il turno di Luciano Ligabue e di una delle sue migliori tribute band, i Da Zero a Liga, anticipati dal tributo ai Pink Floyd con i Run Like Hell. Sabato 20 luglio grande concerto di una delle migliori rock pop surf band a livello europeo, i The Sunny Boys. Domenica 21 luglio tributo al grande Fabrizio De André con il trio Aldo Ascolese, Marco Raso, Laura Merione e chiusura in grande stile con lo spettacolo di cabaret di Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, i ragazzi Cin Cin direttamente dal GialappaShow nel loro inedito Baratro Summer Tour 2024. Tutte le sere, ad aprire gli spettacoli, la Baby Dance per i più piccoli e le famiglie, ma anche animazione a cura di CogoComix. Sarà presente anche lo stand della sottoscrizione a premi a cura dell'APS Marco Rossi.

Il programma completo è visionabile sul sito www.croceorosciarborasca.it.

Zona ristoro al coperto e ampio parcheggio nel piazzale antistante la sede e area camper attrezzata a poche decine di metri dalla sagra. Evento patrocinato dal Comune di Cogoleto. I proventi della manifestazione verranno impiegati per l'attuazione dei progetti benefici previsti dallo Statuto dell'Ente e parte del ricavato verrà utilizzato per l'allestimento di un carrello idrogeologico per le emergenze di Protezione Civile.

Info

Web: www.croceorosciarborasca.it

Telefono: 010 9188366

Mail: info@croceorosciarborasca.it