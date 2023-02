Gli appuntamenti di febbraio a Eataly Genova: mese dedicato al pane

In Italia il pane rappresenta un inestimabile patrimonio culturale da promuovere e tutelare: sono circa 250 le tipologie di pane che raccontano la storia dell’Italia, delle sue Regioni e della sua biodiversità. Dal 6 febbraio al 5 marzo Eataly Genova dedica al pane un mese di iniziative per raccontare quali sono le caratteristiche che fanno di un alimento quotidiano un prodotto di alta qualità. “Durante il corso dell’anno toccheremo alcuni dei pilastri più significativi delle tradizioni del Made in Italy - spiega Andrea Cipolloni, Group CEO Eataly - Lo faremo raccontando la filiera, la biodiversità e il nostro lavoro quotidiano attraverso il format unico di Eataly che ingloba opportunità di acquisto e degustazione accompagnate dalla didattica. Ogni giorno nelle nostre panetterie facciamo il pane con le migliori farine biologiche, lievito madre e lavorazioni artigianali, senza usare alcuna base surgelata.”

Farine biologiche, lievito madre e forno a legna

Farine biologiche, di cereali italiani e macinate a pietra sono tra gli ingredienti principali della panetteria di Eataly Genova. I cereali biologici sono coltivati senza fertilizzanti chimici, senza diserbanti e preferendo metodi come rotazioni, sovescio e semina di colture che migliorano il terreno come l’erba medica. Quelle macinate a pietra risultano con gusto e aromi più marcati perché la

bassa temperatura a cui avviene la macinazione ne preserva le caratteristiche oltre a rappresentare il recupero di un’antica tecnica. Lievito madre e lievitazioni lente possono rendere i prodotti più digeribili. In fine la cottura: il pane di Eataly è preparato quotidianamente in modo artigianale dai panettieri e cotto nei forni a legna presenti nei punti vendita.

Le novità: il Panedì

Nella panetteria di Eataly Genova si trova una vasta gamma di tipologie di pani biologici differenti, dai classici come il Rustic, l’Integrale, l’Otto tondo e la Baguette a quelli come il pane all’Enkir, l’Eataliano, il Mediterraneo o il Farina di Segale, fino ai più sfiziosi con semi, noci, uvetta, per finire con le specialità regionali. Da inizio febbraio arriva una novità: il Panedì. Il pane di tutti i giorni, lavorato a mano con farina “0” 100% biologica, lievito madre e cotto nel forno a legna, con un formato ciabatta adatto ad essere conservato per più giorni così da ridurre lo spreco.

La didattica

Fulcro del mese dedicato al pane, la didattica, con esperienze immersive e corsi sul tema. Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 i maestri panettieri di Eataly Genova presidieranno il Tavolo del Pane, un’area esperienziale in cui si verrà guidati nella scelta tra le oltre 20 tipologie di pane prodotto quotidianamente dalla Panetteria (evento gratuito senza prenotazione).

Per entrare ancora di più nell’atmosfera dei panificati è anche possibile trasformarsi in un panettiere vero e proprio, durante l’appuntamento “Un’ora da Panettiere”: giovedì 16 febbraio e giovedì 2 marzo dalle 8 alle 9 si apriranno le porte del laboratorio della Panetteria, e si avrà occasione di preparare il pane mettendo in prima persona le mani in pasta, insieme ai nostri panettieri (prezzo al pubblico 18€).

Non mancheranno i corsi tematici in Aula Didattica, come “Fare il pane”, nel quale mercoledì 8 febbraio dalle 19 alle 21 si imparerà a produrre gustosi panini (prezzo al pubblico 35€), o il corso per i più piccoli “Pazzi per la pizza”, organizzato per sabato 11 febbraio dalle 9.30 alle 11.30 (prezzo al pubblico 20€).

I corsi didattici sono prenotabili al link: bit.ly/CorsiEataly_

La ristorazione

Durante il mese tante saranno poi le occasioni per assaporare il pane in abbinamento ai piatti del menu, ma anche come portata principale. Un esempio è il menu “Pane e Companatico”, pensato e preparato dai cuochi del ristorante Pizza&Cucina: da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo dalle 19 alle 22 si potrà scoprire come questo prodotto così versatile possa declinarsi dall'antipasto fino al dolce (menu alla carta).

La sera poi in Caffetteria l'aperitivo amplia la sua proposta in onore del pane: per il tutto il mese tre bruschette preparate con il pane della nostra Panetteria abbinate ad un calice di birra ad un prezzo speciale. Questi e tutti gli altri appuntamenti di Pizza&Cucina sono prenotabili al link: bit.ly/PrenotaPizzaCucina oppure telefonando al 342 3924638.