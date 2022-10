Eataly Genova, gli appuntamenti di novembre

Dalle degustazioni gratuite in reparto alle cene tematiche, dai corsi didattici e agli incontri con gli esperti: Eataly Genova ha creato un programma ricco di attività, per godere delle eccellenze autunnali e non solo. Nell’appuntamento “Teoria della degustazione” previsto per mercoledì 2 novembre si parlerà di vino: dalle 19 alle 21 un'esperta sommelier insegnerà come si degusta e affronterà il tema di come sceglierlo in funzione degli abbinamenti desiderati, per terminare con una degustazione di tre

tipologie (prezzo al pubblico € 35).

Sabato 5 novembre dalle 10:30 alle 11:30 torna l’Asta del Pesce sostenibile di Eataly Genova, un simpatico modo per aggiudicarsi il miglior pescato vivendo l’esperienza del mercato all’ingrosso. L’asta sarà battuta in Aula Didattica dai pescatori dell'azienda Ligurpesca di Laigueglia (evento gratuito, prenotazione consigliata per fermare un posto seduto).

Sabato 5 e domenica 6 novembre si va anche alla scoperta del Prosciutto di San Daniele DOP: durante tutto il weekend nel reparto Salumi gli esperti del Consorzio del Prosciutto di San Daniele saranno a disposizione per rispondere a tutte le curiosità, e guideranno all’assaggio nell’appuntamento di domenica 6 novembre “Degustazione di Prosciutto di San Daniele DOP”, dalle 10:30 alle 11:30 (evento gratuito a prenotazione obbligatoria).

Per chi desidera mettere in gioco le proprie abilità culinarie può farlo nel corso di pasticceria “I pasticcini” di martedì 8 novembre (prezzo al pubblico 40€) e nel corso di cucina “Il Cappon Magro” di mercoledì 9 novembre (prezzo al pubblico 45€), entrambi dalle 19 alle 21. Anche i più piccini possono sfornare le proprie golose creazioni nel corso “Segreti e baci di dama”, sabato 12 novembre dalle 9:30 alle 11:30 (prezzo al pubblico 20€).

Per gli amanti della cucina siciliana mercoledì 9 novembre nel ristorante Pizza&Cucina ritorna l’atteso appuntamento “Hai detto Sicilia?” in compagnia di Andrea Farsaci, proprietario e chef del ristorante “Lo Scalo” di Pieve Ligure (GE). Grazie al menu da lui studiato, per tutta la giornata si potrà viaggiare con i sensi fino alla bella Trinacria, scegliendo tra i piatti alla carta o il menu

degustazione.

L’olio sarà il tema centrale della degustazione guidata di giovedì 10 novembre “Olio EVO: un patrimonio italiano unico”, nella quale insieme ad una sommelier dell’olio si scopriranno le differenti caratteristiche degli olii extravergine d’oliva italiani, dalle 19 alle 21 (prezzo al pubblico 25€). Mercoledì 16 novembre il protagonista è il baccalà, con l’evento “Non fare il baccalà”. Ai fornelli

del ristorante Pizza&Cucina troviamo Marilia Oliveira del ristorante “O Boteco” di Genova, ristorante portoghese insignito del titolo di Miglior Street Food della Liguria 2022 da Gambero Rosso. A pranzo e a cena sarà possibile scegliere le sue interpretazioni di questo pesce tanto versatile, fra le quali il “baccalà à Minhota”, menzionato come “il miglior baccalà fritto di tutta Genova”.

Tutti i weekend di novembre nel Mercato di Eataly Genova saranno presenti i corner con i produttori, che si alterneranno per proporre i propri prodotti in degustazione gratuita per far conoscere e assaporare le proprie delizie.

Gli appuntamenti in Pizza&Cucina sono prenotabili al link: bit.ly/PrenotaPizzaCucina oppure telefonando al 342 3924638. L’Asta del Pesce sostenibile, i corsi didattici e le degustazioni guidate sono prenotabili al link: bit.ly/CorsiEataly_

Tutti gli aggiornamenti sulle pagine di Facebook e di Instagram e sul sito di Eataly Genova.