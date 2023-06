Gli eventi di giugno di Eataly all’aperto, il dehors di Eataly Genova

L'estate alle porte è la stagione che porta più buon umore, e anche Eataly Genova vuole dare il suo contributo proponendo un palinsesto estivo ricco di eventi, dove Eataly all’aperto la fa da padrona: nel dehors a due passi dal mare un ricco programma con format che si sviluppano per tutta l’estate, tra eventi e musica dal vivo.

Il mercoledì, ad esempio, è la Cocktail Night: tante le serate in compagnia dei brand più famosi ma anche dei migliori barman locali, che ci delizieranno con tanto sapienti quanto curiosi abbinamenti, accompagnati da dj-set. Ecco gli appuntamenti di mercoledì 7 giugno con Gin Monkey47 e i suoi cocktail a base di questo gin che è la fusione tra il fascino esotico dell’India e le botaniche della Foresta Nera, con accompagnamento musicale a cura del dj Robbi Rocca, che attiverà la serata anche di mercoledì 14 giugno; mercoledì 21 giugno si gusteranno i cocktail di Malfy Gin, con il suo gin ispirato ai colori, ai sapori e allo spirito vivace della costiera amalfitana, e a chiudere il mese, mercoledì 28 giugno si gusterà il Gin Mare, un gin pienamente mediterraneo e dal profumo d’estate.

Il giovedì, è invece il giorno dedicato ai live music, con il format ormai consolidato Note all’aperto: da maggio ad agosto le band locali si alternano suonando dalle note ballerine del Rock’n’Roll alle influenze festanti dello Swing, dai ritmi rilassanti del Bossa Nova alla musica italiana ed

internazionale d'autore, per unire la giovialità di un momento con gli amici al piacere del sottofondo musicale. Giovedì 8 giugno suoneranno i Macaja Parade, band genovese con un repertorio coinvolgente di brani che si muovono tra il New Orleans Jazz e il Jump Blues, mentre giovedì 29 giugno ecco gli Alone Together Trio: tre voci uniche, singole che insieme accompagneranno in un altro viaggio nel passato con un repertorio acustico dei classici del Jazz e dello Swing.

Il venerdì è invece il giorno perfetto per assaporare le grandi etichette dell’Enoteca, proposte attraverso serate tematiche ed incontri con gli stessi produttori, con il format Brindiamo con... Il primo venerdì del mese, in questo caso venerdì 9 giugno, il dehors si tingerà di rosa con le Rosè Nights, dedicate alla scoperta dei vini rosati. Il secondo venerdì del mese, venerdì 16 giugno, è l’occasione perfetta per gustare i Grandi Bianchi: una carta che spazia dalle eccellenze del Nord a quelle del Sud, senza tralasciare le etichette straniere. Il terzo venerdì è Bollicine Night: venerdì 23 giugno sarà una serata all’insegna della briosità che solo un calice di bollicine sa offrire. Per chi avrà voglia di scoprire qualcosa in più, una esperta

sommelier sarà a disposizione per raccontare le differenze tra i metodi produttivi impiegati nella produzione delle bottiglie che si andranno a degustare. Venerdì 30 giugno, ossia l’ultimo venerdì del mese, sarà in compagnia del produttore Contratto – La Spinetta, punto di riferimento per la denominazione dell'Alta Langa. Il ciclo di appuntamenti del venerdì si ripeterà nello stesso ordine anche a luglio e agosto.

Lo spazio, che si trova di fronte all’ingresso del negozio, è aperto tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23:30 e sabato e domenica dalle 18 alle 00:30. Da provare il fresco menu d’eccezione firmato Eataly che accoglie alcune novità anche da asporto, una carta cocktail basata su distillati d’eccellenza, una selezione di vini locali e di birre artigianali, accompagnati dall’impareggiabile vista sulle installazioni più iconiche della città, che ricreano una piacevole atmosfera vacanziera nelle calde serate genovesi.

Per info, prenotazioni e aggiornamenti visitare il sito al link https://www.eataly.net/it_it/negozi/genova/news/eataly-all-aperto, oppure telefonare al 342

3310695 e seguire i canali social di Eataly Genova.