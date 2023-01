Eataly compie 16 anni e celebra il meglio dell'enogastronomia italiana

Eataly compie 16 anni. Nel gennaio del 2007 iniziava la sua avventura aprendo le porte del primo punto vendita, quello nell’ex opificio Carpano al Lingotto di Torino. Un luogo inedito dedicato alla valorizzazione e al racconto del meglio delle tradizioni

enogastronomiche italiane, che si è man mano replicato toccando le maggiori città tra le quali Genova, con il suo store all’interno dell’iconica location al terzo piano dell’Edificio Millo in Porto Antico.

I valori originali sono rimasti immutati: da 16 anni ormai Eataly si occupa di raccontare incredibili storie i cui protagonisti sono i produttori, i luoghi, le tradizioni e i prodotti italiani, e vuole festeggiare questo traguardo come sempre all'insegna del buon cibo e del buon bere.

Fino al 5 febbraio, a scaffale e ai banchi freschi tanti sono i prodotti e le eccellenze in offerta, eccezionalmente a meno di 2 € o scontati fino al 50%. Ma non solo: per tutto il mese sono in programma appuntamenti, degustazioni in reparto, cene e occasioni per brindare a questi primi 16 anni di Eataly.

Nel ristorante Pizza&Cucina viene dedicata un’attenzione particolare al Piemonte, con un menu speciale per la sera. Da lunedì 23 gennaio a domenica 5 febbraio dalle 19 alle 22, a cena viene infatti proposto il Menu Piemontese, per immergersi nei piatti pedemontani tradizionali: dall’intramontabile insalata russa ai goduriosi agnolotti, dalla bontà del vitello tonnato alla scioglievolezza dello stracotto, ma non solo (menu alla carta o a prezzo fisso, per info e prenotazioni 342 3924638 o bit.ly/PrenotaPizzaCucina).

Da segnare in agenda poi la Cena con l’Oste di venerdì 27 gennaio, che vedrà ai fornelli del ristorante l'Osteria del Boccondivino di Bra (CN), a proporre il suo menu fatto di amore, tradizione e rispetto, in un viaggio nei sapori piemontesi più autentici. Il ristorante è gestito dalla cooperativa I Tarocchi e vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali l'ambita Chiocciola della guida Osterie d'Italia di Slow Food e il Bib Gourmand della Guida Michelin. Un'occasione da non perdere per assaggiare i piatti della tradizione della Langa e del Roero preparati con materie prime selezionatissime e di stagione (menu alla carta o a prezzo fisso, per info e

prenotazioni 342 3924638 o bit.ly/PrenotaPizzaCucina).

Grande ritorno per l’Asta del Pesce sostenibile che eccezionalmente sbarca in settimana, con un appuntamento speciale mercoledì 25 gennaio dalle 10:30 alle 11:30: saranno i pescatori della Cooperativa LigurPesca di Laigueglia (SV) a battere all’asta il pescato dei nostri mari, e si vivrà un’esperienza da mercato all’ingrosso. (Evento gratuito, prenotazione consigliata per assicurarsi un posto seduto al link bit.ly/Asta2501).

Non mancheranno inoltre le attività didattiche: d’altronde una delle anime di Eataly sin dalla sua nascita è proprio la didattica, con l’obiettivo di rendere più consapevoli i consumatori e di scoprire la cultura enogastronomica in tutti i suoi aspetti. Ecco allora in programma degustazioni guidate, esperienze e corsi di approfondimento per adulti e piccini. Per consultare il programma completo e riservare il proprio posto: bit.ly/CorsiEataly_