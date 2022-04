"Easter on the road": caccia al tesoro per famiglie a Camogli

Indirizzo non disponibile

Venerdì 15 aprile dalle 10 alle 12 presso la Quadrata del Miramare di Camogli arriva "Easter on the road", caccia al tesoro per famiglie nelle vie del centro organizzata dal Comune.

Prevista una golosa ricompensa per i piccoli partecipanti che riusciranno a trovare gli ovetti di cioccolato.

I bambini dovranno necessariamente essere accompagnati. L'evento è in collaborazione con Smilevil Scs Onlus.