Da lunedì 31 luglio 2023, ore 16:30

E…STATE AL MUSEO!

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 16:30

Visite guidate tra il Museo Diocesano e il Museo del Tesoro

In occasione del periodo più caldo dell’estate il Museo Diocesano e il Museo del Tesoro organizzano nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 16:30 delle visite guidate al percorso museale a seconda delle preferenze del visitatore che acquisterà un biglietto di € 10,00 comprendendo anche la visita guidata.

Il ciclo di visite guidate è stato chiamato “E ... state al Museo!”, ed è stato organizzato perché il visitatore possa scegliere come scoprire il museo, sia decidendo in autonomia il percorso che lasciandosi guidare dalle nostre competenti guide museali.

Per il servizio non è necessario prenotare, basta presentarsi alla biglietteria del Museo Diocesano poco prima delle ore 16:30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il servizio non sarà garantito nelle giornate di lunedì 7, mercoledì 9 e mercoledì 30 agosto.

Per informazioni: info@museodiocesanogenova.it e tel. 010/2475127 (IN ORARIO di APERTURA: lunedì 10-13 e 16-20, da mercoledì a domenica 16-20, CHIUSO il martedì).