"E nel cuore" di Gisella Vezzosi, presentazione al Circolo San Francesco di Sestri Ponente

“E nel cuore” di Gisella Vezzosi

Presentazione il 18 maggio ore 16:30

Circolo San Francesco, Piazza Poch 4

Sestri Ponente - Genova

“E nel cuore” si trova solo su Amazon

https://amz.run/93r2

Uscito in self publishing lo scorso marzo, “E nel cuore” è il primo libro di Gisella Vezzosi curato da RGB Produzioni. Appuntamento con la presentazione sabato 18 maggio alle ore 16:30 presso il Circolo San Francesco in Piazza Poch 4 a Genova Sestri Ponente.

Moderano l’incontro la giornalista e conduttrice radio televisiva Joy Cadenasso e il presentatore radio tv Bruno Santoro. Durante l’evento verranno interpretate alcune letture estratte dal libro. Non solo, per completare l’incontro sarà presente Alessandro Cignarale, personal trainer laureato in scienze motorie e chinesiologo che parlerà di salute, sport e alimentazione.

IL LIBRO

“E nel cuore” è un romanzo autobiografico che mette in luce pagine di un’esistenza vera, quella di una donna che fin da piccola si è scontrata con i dolori della vita, troppo giovane forse per comprendere appieno e per far fronte alla sclerosi multipla che si è portata via la madre. Figlia unica di un padre rimasto vedovo presto, ha combattuto con emozioni contrastanti: solitudine, confusione, bisogno. Fino poi, con il pesante bagaglio sulle spalle, a trovare la sua realizzazione nella famiglia. Un marito devoto, purtroppo con importanti problemi di salute, e un figlio che è il giusto risultato della loro combinazione. Un romanzo breve che, nonostante il racconto delle importanti difficoltà, del passato, delle terapie, del trapianto, del tumore…mette in risalto l’AMORE, la forza che permette di affrontare insieme tutti gli ostacoli.

Ecco che infatti il libro si pone come obiettivo quello di essere di ispirazione per il lettore, per trovare la spinta per fronteggiare le sfide che la vita ci pone davanti.

“….perché la vita nonostante tutto è bella e va vissuta con il naso all’insù per guardare il cielo…” Dal libro “E nel cuore”.

La stessa autrice Gisella Vezzosi commenta: “Questo libro, nonostante sia breve, è stato per me un immenso e incredibile traguardo che non pensavo avrei potuto raggiungere. È stato per me anche il modo per rivivere il percorso della mia vita, non facile. Ecco perché spesso, nello scrivere, le emozioni mi hanno sopraffatta e confesso di avere anche pianto. Ciò accade quando racconti di storie vere suppongo. Ho avuto però una forte spinta ad andare avanti, data da alcune mie amiche che mi hanno supportata, ma soprattutto dalla condizione di salute di mio marito, a cui spero di poter dare una mano dandone voce.”

GISELLA VEZZOSI

Nata a Genova nel 1958. Dopo anni di lavoro d’ufficio arriva alla pensione ancora piena di idee. Le sue radici nella scuola frequentata da ragazza, precisamente il liceo artistico, le fanno amare profondamente l’arte, così dipinge, crea e scrive. Il suo sogno era proprio quello di scrivere un libro, un piccolo racconto che potesse essere di ispirazione per i lettori. Adora il marito, il figlio e i suoi animali.