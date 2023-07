Giusy Ferreri e Carmen Consoli tra gli ospiti della rassegna musicale “E-20/23” a Recco

Torna anche quest'anno l'appuntamento con “E-20/23”, la rassegna musicale estiva tra le più apprezzate d'Italia, che ogni anno porta i grandi nomi della musica italiana a esibirsi a Recco, sul palco allestito nell'area eventi di Lungomare Bettolo. Anche l'edizione 2023 ha in serbo una serie di nomi che renderanno felici i fan del pop italiano e della grande musica d'autore. Un cast vario ed eterogeneo, come da tradizione fin dalla prima rassegna del 2020. “E-20/23”, che si avvale della direzione artistica del maestro Angelo Privitera, prevede 4 concerti open air, come sempre a ingresso gratuito, in programma tra il 23 luglio e il 12 agosto. La rassegna è ideata e realizzata dal Comune di Recco.

Si comincia in grande stile con Giusy Ferreri che domenica 23 luglio sarà a Recco per la tappa del suo lungo tour estivo attraverso l'Italia. Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”.

“La Città di Recco omaggia Ennio Morricone” è la serata evento in cartellone sabato 29 luglio, tributo al grande artista e alla sua musica che ha contribuito al successo di numerose pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Attraverso i brani tratti dal progetto discografico “Absolutely… Ennio Morricone”, la pianista Gilda Buttà e il violoncellista Luca Pincini, che hanno collaborato con il maestro per diversi decenni, testimoniano e restituiscono l'autenticità del pensiero esecutivo di Morricone. L’evento è affidato al grande giornalista e critico musicale Gino Castaldo e insieme al musicologo Giovanni D'Alò tracceranno un ritratto del geniale compositore.

Si passa poi a giovedì 3 agosto quando l'area eventi di Lungomare Bettolo ospiterà Carmen Consoli, una delle più iconiche e celebrate cantautrici italiane. Tante le sue collaborazioni di rilievo, una su tutte quella con Franco Battiato, suo principale punto di riferimento musicale. Reduce da uno straordinario tour europeo, la Consoli condividerà il palco con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino. “Magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale”, così il New York Times definisce la “cantantessa” che, sempre nel mese di agosto, duetterà dal vivo con un mito della musica mondiale: Elvis Costello.

Venerdì 12 agosto i Darsena Party chiudono la rassegna musicale con uno spettacolo interamente ballato, suonato e cantato live. Un repertorio di cover delle hit pop, rock e funky più belle di tutti i tempi.

“Recco propone musica per tutti i gusti e tutte le età, sempre offerta dal comune. I concerti costituiscono l'occasione per passeggiare in città, sorseggiando un aperitivo, degustando le nostre specialità gastronomiche o facendo acquisti nei tanti negozi cittadini. Ringrazio il maestro Angelo Privitera per il grande lavoro di coordinamento, per i risultati ottenuti nel corso delle passate edizioni della nostra rassegna estiva, permettendo ai nostri eventi di avere una risonanza e uno spessore artistico apprezzato anche lontano dalla Liguria”, commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

“Anche quest'anno un meraviglioso concerto accende la partenza della rassegna E 20/23 - spiega il maestro Angelo Privitera - con una grande artista, Giusy Ferreri, cantante che dal suo esordio ha costruito una carriera di traguardi fino a ottenere due dischi di diamante e numerosi dischi di platino. A seguire, l'omaggio della Città di Recco a Ennio Morricone sarà un imperdibile viaggio nell'arte del geniale compositore, che ha saputo far commuovere e sognare il mondo intero con la sua musica. E poi lei, Carmen Consoli a Recco, splendida artista con una unicità canora, compositiva e interpretativa fuori da ogni etichetta, un concerto che sicuramente rimarrà nella storia della città. La rassegna si conclude con l'energia della cover band Darsena Party”.

Tra gli sponsor che hanno fornito o confermato il loro sostegno al progetto: Basko, Banca Generali Private, Amiu. Si conferma anche in questa edizione la partnership tra il Comune di Recco e il Consorzio Focaccia di Recco col formaggio igp. Tutti gli spettacoli si svolgono presso il Lungomare Bettolo con inizio alle ore 21:30. Ingresso gratuito con possibilità di prenotazione nei 4 giorni antecedenti l'evento sul sito www.comune.recco.ge.it oppure al numero 3348754058 oppure servizi@prolocorecco.it.