Progetto Dust of Dreams, ultimo incontro per il 2022 al teatro La Claque

Ultimo incontro 2022 del progetto cross-disciplinare Dust of Dreams di Eva Frapiccini prodotto da AlbumArte. Dust of Dreams è un’installazione multimediale e performativa a più schermi che esplora la vita onirica delle persone attraverso i linguaggi delle arti visive, della musica, della performance e della video arte. È stata ideata da Eva Frapiccini, con le musiche di Sara Berts, la direzione performativa di Daniele Ninarello e i costumi di Daniela Di Blasio, costumista del Teatro della Tosse.

Dopo le presentazioni a Palazzo Ducale di Genova il 3-4-5 Giugno 2022 e presso il Polo del ‘900 a Torino il 14 Giugno 2022 nell’ambito del Festival Interplay, AlbumArte presenta l'appuntamento conclusivo per l'anno 2022 di Dust of Dreams, presso il Teatro La Claque, il 25 Settembre 2022 all’interno dell’ottava edizione del Festival "Resistere e Creare" di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e nell’ambito dell'eclettica programmazione di Electropark 2022, in collaborazione con Forevergreen.

A partire da marzo 2022, AlbumArte ha attivato molteplici processi partecipativi tra le due città sotto la direzione artistica di Frapiccini, in collaborazione con Forevergreen, come l’evento pubblico di registrazione dei sogni realizzato presso il Cortile Maggiore di Palazzo Ducale (aprile 2022), il laboratorio di sartoria teatrale in collaborazione con l’Associazione Limone Lunare (aprile 2022), il ciclo di workshop video realizzato ad aprile, in collaborazione con Squeasy Film, destinato a una gruppo di partecipanti selezionato tramite open call, nonché la restituzione pubblica del workshop negli spazi di Sala Dogana in collaborazione con il Comune di Genova (2 maggio). Inoltre, a marzo e maggio si sono svolti a Torino due workshop di coreografia diretti da Daniele Ninarello in collaborazione con CodedUomo.

Dust of Dreams ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” (linea Produzioni) che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts ed alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.