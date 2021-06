Duo Max Planck in concerto tra virtuosismi ed emozioni

Nella splendida cornice della Chiesa di Santa Chiara in San Martino d'Albaro si esibirà venerdì 25 giugno alle ore 21 il duo Max Planck, formato dalla brillante violinista Francesca Giordanino e dal Prof. Marco De Masi, già concertino dei violoncelli del Teatro Carlo Felice di Genova.

Il Duo ha all'attivo una viva carriera concertistica in compagini prestigiose tra cui la la Gioventù Musicale d'Italia, la GOG e lo stesso Teatro Carlo Felice. Vanta inoltre una proficua collaborazione con il celebre canale televisivo Sky Classica hd, che ha trasmesso più volte in anteprima videoclip prodotti in esclusiva dal Duo Max Planck.

Il concerto - intitolato "A spasso nel tempo" - avrà come protagonista la musica attraverso i secoli, dal virtuosismo barocco di Arcangelo Corelli sino ai brani indimenticabili di Astor Piazzolla, di cui proprio quest'anno sono in atto le celebrazioni per il centenario della sua nascita.

Non da ultimo, vi sarà un ricco omaggio all'ottocento romantico e alla musica da cinema. Un programma ricco di emozioni per trascorrere una serata tra arte e passione.



INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per prenotare: info@amicisantachiara.it



Luogo: Monastero di Santa Chiara, via Lagustena 58/G, Genova. ORE 21,00

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...