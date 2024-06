Torna il Duna Beach Festival: festa e musica in spiaggia a Chiavari con Clara, Dargen D'Amico e grandi dj

Prezzo non disponibile

Dopo il grande successo del 2023, domenica 9 giugno il Duna Beach di Chiavari si prepara ad accogliere nuovamente il “Duna Beach Festival”, un'intera giornata di musica, divertimento e good vibes dalle 12 al tramonto. La prima edizione del Duna Beach Festival, svoltasi a settembre 2023, ha riscosso un enorme successo, richiamando un pubblico numeroso e variegato sulla spiaggia di Chiavari.

Il Festival si prepara dunque a tornare anche nel 2024 con una veste ancora più ricca e coinvolgente. Già confermati sul palco Clara e Dargen D'amico, due artisti amatissimi dal pubblico italiano che promettono di scatenare il divertimento con le loro hit. Un’altra grande forza del festival sarà la sua varietà: si alterneranno alla consolle DJ di fama internazionale (Tommaso Replica, ONESOLO e Alex Guesta) così come numerosi DJ del territorio, la cui valorizzazione è una delle prerogative del festival. A fare da collante e a presentare tutto l’evento, GDG - Giovanni di Giacomo, volto noto sui social e intrattenitore proveniente dal mondo ScuolaZoo.

Il Duna Beach Festival 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e del divertimento. Un'occasione unica per trascorrere una giornata indimenticabile sulla spiaggia di Chiavari, godendosi buona musica, food, drink e un'atmosfera magica.

Informazioni e biglietti

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale del festival https://dunabeachfestival.com/ o seguire le pagine social dell'evento.