Duna Beach Festival: grande festa sulla spiaggia di Chiavari con Gabry Ponte, Lo Zoo di 105 e tanti ospiti

Grande festa di fine estate sulla spiaggia di Chiavari domenica 24 settembre: arriva il Duna Beach Festival, sponsorizzato da Amaro Camatti, con musica dal vivo, ospiti internazionali, spettacoli, divertimento, drink e street food dalle 11 fino al tramonto. Line up di altissimo livello: per infiammare il pubblico ecco Gabry Ponte, Lo Zoo di 105, Huma Show ft. Federico Scavo, Musica Libera.

Gabry Ponte non ha bisogno di presentazioni: un vero mostro sacro della disco internazionale, che vanta numerosi dischi di platino e centinaia di live set realizzati in questi anni in tutto il mondo. Insieme a lui tutta l'ironia irriverente del programma più ascoltato in radio, Lo Zoo di 105 con Paolo Noise, Wender e Fabio Alisei. Spettacolo tutto da vivere con Huma Show Entertainment, che da 14 anni produce eventi nelle migliori location europee con performance eleganti e poetiche, e Federico Scavo, Dj Producer di fama mondiale che vanta una carriera ricca di successi internazionali e collaborazioni importanti come quelle con Jovanotti e Lady Gaga. Sul palco anche Musica Libera, un fenomeno musicale targato Chiavari, un gruppo di Dj di talento che ha saputo creare un concept unico in grado di attrarre una tribù sempre più folta di giovani seguaci.

Biglietti

Due le tipologie di biglietti previste:

Beach Ticket: accesso alla spiaggia e alla zona street food a 30 euro a persona (nessuna consumazione inclusa). Biglietto ridotto per disabili e under 16 a 15 euro.

VIP Ticket: accesso alla Vip Area sotto il palco + accesso alla Sponsor Vip Lounge con open bar e buffet per tutta la durata del festival a 120 euro a persona

Per info e biglietti www.dunabeachfestival.com