Il Duo Effe in concerto nella Chiesa di San Luca in occasione dei Rolli Days

Sabato 20 gennaio alle ore 17:45, alla Chiesa di San Luca, la GOG, in collaborazione con la Fondazione Spinola, in occasione di Rolli Days Winter edition 2024 organizza il concerto del Duo Effe formato dai violinisti Filippo Taccogna e Filippo Bogdanovic: è una delle formazioni dell’Orchestra Paganini (OPA).

Nasce per conciliare l'esigenza di avere una formazione agile e virtuosisticamente brillante con il desiderio di cimentarsi in un repertorio che normalmente non viene praticato. Il nome del duo non deriva solo dal nome dei due violinisti da cui è costituito, Filippo Bogdanovic e Filippo Taccogna, ma rimanda anche alle “effe” del violino, ovvero le due aperture sulla tavola armonica.

La caratteristica che contraddistingue il duo è che, studiando entrambi da molti anni sotto la guida dello stesso maestro, Vittorio Marchese, offrono un'evidente omogeneità sonora e timbrica. Entrambi diplomati con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Paganini di Genova, si stanno perfezionando presso prestigiose accademie di fama internazionale quali l'Accademia Stauffer e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

I due giovani violinisti sono prime parti e solisti nell'Orchestra Paganini con la quale si sono esibiti in prestigiose sale nazionali e internazionali quali l'Auditorium Verdi di Milano, la Sala Nervi in Vaticano (in presenza di Papa Francesco), il Museo del violino di Cremona, il Palais d'Europe di Mentone e il Teatro di Bastia. Hanno inoltre seguito numerose masterclass con violinisti quali Eugéne Sarbu, Francesca Dego, Cristiano Rossi, Nancy Zhou e Vadim Brodski.

Attualmente Filippo Taccogna e Filippo Bogdanovic collaborano con numerose associazioni e rassegne, quali Amici di Paganini, Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Paganini, Musei di Genova, “Rencontres Musicales de Mediterranée” e "Voci di due Paesi”, inaugurando diverse stagioni musicali.