Aldo Cazzullo e Moni Ovadia raccontano “Il duce delinquente” al Teatro Modena

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata della Memoria, appuntamento con la storia al Teatro Gustavo Modena dove venerdì 26 e sabato 27 gennaio va in scena “Il duce delinquente”. Protagonisti Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera e lucido osservatore della scena politica internazionale, e Moni Ovadia, grande uomo di teatro e intellettuale ebreo. Lo spettacolo, tratto dal libro del giornalista Mussolini il capobanda, intende fare luce sulla salita al potere di Benito Mussolini e sulla natura, brutale fin dalle origini, dell’ideologia fascista, lasciando parlare i fatti e chi quella storia l’ha vissuta.

Secondo recenti sondaggi, molti italiani ritengono che fino alla fatale alleanza con Hitler del 1938, Mussolini sia stato una guida autorevole per il paese: niente di più sbagliato come dimostrano le fonti a cui attinge lo spettacolo. Aldo Cazzullo, nei panni del narratore, ripercorre molte atrocità del tragico ventennio: il delitto Matteotti, l’esilio di avversari politici come Togliatti, Turati, Gramsci, le leggi fascistissime con cui vennero soppresse la libertà di stampa, di opinione e di sciopero, la sciagurata guerra coloniale, la nascita del delirante asse Roma – Berlino.

«Già prima del 1938 – afferma il giornalista – Mussolini aveva preso e mantenuto il potere nel sangue, perseguitando oppositori e omosessuali, imponendo un clima plumbeo e conformista. Aveva chiuso i libici in campo di concentramento, gasato gli abissini, bombardato gli spagnoli. Alla fine dello spettacolo capiremo perché dobbiamo vergognarci del fascismo. Ed essere orgogliosi dei resistenti che l’hanno combattuto».

Nella narrazione si inserisce Moni Ovadia che con la sua arte teatrale legge e canta in una pluralità di lingue - dal greco allo spagnolo, dal sardo al tedesco - comunicati della propaganda e canzoni dell’epoca quali All’armi, Giovinezza, Rosamunda. A impreziosire lo storytelling di Cazzullo e ad accompagnare il canto di Ovadia gli interventi musicali dal vivo – alla tastiera e al violoncello – di Giovanna Famulari.

“Il duce delinquente” va in scena al Teatro Gustavo Modena venerdì 26 (ore 20:30) e sabato 27 gennaio (ore 19:30).