L'icona di stile Drusilla Foer al Porto Antico con "Eleganzissima"

Mercoledì 28 luglio, alle 21.30, all’Arena del Mare al Porto Antico gli spettacoli della rassegna estiva del Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima” proseguono con Drusilla Foer.

L’iconico personaggio nato dalla fantasia dell’attore Gianluca Gori, diventato famoso grazie ai suoi interventi ironici e intelligenti sul web e poi volto di diversi programmi televisivi di successo, porta a Genova il suo spettacolo “Eleganzissima”. L'Uno show in cui Drusilla Foer racconta con humour tagliente e commovente malinconia, aneddoti e ricordi intensi della sua vita straordinaria, vissuta fra la Toscana, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Essenziali al racconto sono le canzoni, legate a quei momenti di vita, che l’artista interpreta con maestria e intensità, accompagnata da Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente.

Drusilla Foer è una cantante, attrice, autrice, icona di stile. Frequenta con successo televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web, con oltre 400.000 follower attivi fra Instagram e Facebook. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. È autrice e interprete di due spettacoli teatrali: il recital “Eleganzissima” e “Venere Nemica”, uno spettacolo ispirato alla favola di “Amore e Psiche”, in scena in anteprima all’inizio del 2020. Fra le varie esperienze televisive è stata giudice di “Strafactor”, talent nel talent di “X Factor”, poi editorialista a “Matrix Chiambretti” su Canale 5, ospite fissa a “CR4 La Repubblica delle Donne” in prima serata su Rete 4 e in “Ciao Maschio” in seconda serata su Rai 1. Nel 2021 uscirà il suo primo libro, per Mondadori.

I biglietti dello spettacolo (primo settore 23€, secondo 20€) si possono acquistare online su https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/182314-drusilla-foer-eleganzissima.htm, all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi (via Garibaldi, 12r - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9.00 - 18.20; all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9.00 - 18.20.

La sera dello spettacolo la biglietteria apre dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...