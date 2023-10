Drumcode Genova: in consolle Adam Beyer, Eli Brown e altri grandi nomi della techno internazionale

Dopo il successo del First Festival di luglio alla Fiera del Mare, Genova si prepara a un'altra notte magica di musica techno con Drumcode, nuovo appuntamento firmato Rst Events con i grandi protagonisti della musica elettronica internazionale. L'evento è in programma nella notte di Halloween, martedì 31 ottobre dalle 23 alle 5 presso lo Stadium Genova in Lungomare Canepa. Artisti d'eccezione si alterneranno alla consolle, per una notte tutta da ballare: ci saranno Adam Beyer, Eli Brown, Kevin De Vries e Melanie Ribbe.

Biglietti

Regular ticket a 40 euro, vip ticket con ingresso privilegiato, servizio accoglienza, accesso area vip rialzata, bar e servizi dedicati a 70 euro. È possibile acquistare il proprio ticket online, sul sito di Rst Events oppure nei seguenti point:

RST OFFICE Via G.T. Invrea 9/13 – Genova (Brignole)

BULLFROG Via Domenico Fiasella 34 – Genova (Centro)

RUSSO BARBER CHIC Via Dandolo 19r – Genova (Certosa)

BAR CAFFARO Via Caffaro 74b – Genova