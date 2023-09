“Drugs Off” sulla terrazza del Lido: si pedala a sostegno del CEIS Centro di Solidarietà di Genova

Prezzo non disponibile

Giunge alla decima edizione “Drugs Off”, l’appuntamento a sostegno del CEIS Genova, il centro di solidarietà che ogni giorno offre supporto alle persone più fragili e vittime di dipendenze. L’evento, patrocinato dalla FIB&FIT (Federazione Italia Biking & Fitness) propone un pomeriggio

all’insegna del BikingProgram® , la disciplina sportiva non competitiva che simula il ciclismo in sedute di allenamento mirate allo sviluppo e miglioramento delle capacità fisiche e mentali.

60 bike per 3 “ride” di 45 minuti ciascuna: fino a 180 persone che possono partecipare e sostenere l’iniziativa di domenica 24 settembre, in programma a partire dalle ore 17 sulla terrazza del Lido di Genova.

Con il ricavato dell’evento, la Fondazione CEIS Genova acquisterà le calzature tecniche che completano l’abbigliamento sportivo per l’allenamento e le partite di campionato dei ragazzi che giocano nel CEIS Genova Sport, squadra di calcio iscritta al campionato di terza categoria dilettanti. Si tratta di un progetto avviato qualche anno fa che vede ragazzi migranti richiedenti asilo e ragazzi che seguono i percorsi per recupero dalla dipendenza giocare insieme con obiettivi di benessere, integrazione e inclusione socio lavorativo.

L’evento di quest’anno sarà un’edizione particolare per il Lido di Genova e per tutti gli amanti del BikingProgram® perché sarà dedicato all’istruttore Rafael Kuhnreich, recentemente scomparso. Per l’occasione, il fratello Uriel Kuhnreich – musicista jazz – accompagnerà gli allenamenti con musica

dal vivo.

Per informazioni e prenotazioni: 347.2607044 – 389.1177766

CEIS Genova in breve

Il CEIS Genova (Centro di Solidarietà di Genova) nasce nel 1973 sotto l’impulso della fondatrice Bianca Costa Bozzo. Sin dalle origini il CEIS Genova si è occupato di promozione umana, operando nel campo della prevenzione, accoglienza, recupero e reinserimento sociale di persone con problemi

di dipendenza (incluso gli interventi specialistici per AIDS e co-morbilità psichiatrica) e di adolescenti con disagio psichiatrico. Negli ultimi anni con l’emergenza degli sbarchi dei migranti richiedenti asilo il Centro si è dedicato anche all’accoglienza di migranti adulti e minori non accompagnati, attraverso l’apertura di oltre 35 strutture dislocate nella Città Metropolitana di Genova e nel ponente ligure.

Oggi Il CEIS Genova è una comunità ideale di sei realtà distinte dal punto di vista giuridico, nate in tempi diversi e strettamente collegate tra loro da una missione condivisa, che garantiscono il perseguimento degli obiettivi originari e la coerenza delle strategie e delle attività. Il CEIS Genova

opera in stretta relazione con le istituzioni e gli altri enti non profit del territorio.

• Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo ONLUS

• Cooperativa Sociale Centro di Solidarietà di Genova

• Associazione Centro di Solidarietà di Genova

• Cooperativa Sociale Multiservice

• CEIS Genova Sport, Società Sportiva dilettantistica a r.l. unipersonale

• Il Boschetto di Campi Società Cooperativa Agricola Sociale