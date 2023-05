"Dove si accende?": informatica di base alla Biblioteca Benzi

Maggio sarà un mese speciale per la biblioteca Benzi, che offrirà ulteriori possibilità di utilizzo di alcuni spazi e di nuove apparecchiature informatiche. A partire dal 15 maggio 2023 infatti chiunque abbia bisogno di un posto separato per svolgere lavori di gruppo, videoconferenze, meeting e incontri potrà prenotare “la Saletta”, ossia la sala multifunzione posta accanto alla sala studio, in tutto l’orario di apertura tranne dalle 13 alle 14, quando è a disposizione degli utenti per la pausa pranzo.

Le regole sono semplici: è possibile prenotare la Saletta a ore, solo per il mese in corso o il successivo, per svolgere attività che richiedano di poter parlare e interagire in gruppo - sebbene sempre a bassa voce -, specificando se si intendano usare le dotazioni della sala. Sono infatti presenti postazioni con pc fissi e scrivanie per l’uso di portatili, per la navigazione su Internet con la rete wi-fi della Biblioteca. È inoltre a disposizione un monitor 32’’ con cavo HDMI.

Oltre alle postazioni computer fisse, sarà attivo un servizio di noleggio gratuito di computer portatili utilizzabili anche negli altri spazi della biblioteca, previa presentazione di un documento di identità all’accesso. E se non sapete utilizzare il computer? Niente paura, stiamo preparando per voi delle occasioni per imparare da zero, con l’attività “Dove si accende?” – corso di alfabetizzazione informatica di base, in quattro appuntamenti a partire dal 19 maggio alle ore 9. È necessaria l’iscrizione.

Info e prenotazioni: biblbenzi@comune.genova.it – tel. 010 5578896