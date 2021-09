Dove lo porta il suo tragitto? Incontro con Franco Boggero

Venerdì 24 settembre alle ore 18:00 a Castello D'Albertis avrà luogo l'incontro con Franco Boggero “Dove lo porta il suo tragitto?”, storie di viaggi e di pensieri che si fanno viaggiando, ma anche delle canzoni che vengono fuori.

L'incontro con l'autore verterà intorno al suo “Il Demone della stupidità e altre questioni”, con la poartecipazione di Franco Piccolo alla fisarmonica.

Franco Boggero ha lavorato, come storico dell’arte, in Soprintendenza fino al 2020 occupandosi, in particolare, di tutela a Genova e nel Ponente ligure , ma è molto conosciuto in città anche in veste di cantautore, sovente assistito da un gruppo di musicisti tra i quali spiccano Marco Spiccio e Federico Bagnasco. Nel 2009 con il suo primo cd, Lo so che non c’entra niente, è stato finalista al Premio Tenco.

Nella promozione del suo primo libro, Il Demone della stupidità, è attualmente affiancato da Franco Piccolo, fisarmonicista eclettico e di vastissima esperienza: anche in quell'ambito teatrale che l’ha visto, fin dagli anni ’70, comparire nei lavori di Luigi Squarzina, Franco Enriquez e Tonino Conte.

Informazioni: ingresso libero, a muniti di Green Pass. È richiesta la prenotazione, via mail a biglietteriadalbertis@comune.genova.it o telefonando al numero 0102723820.

