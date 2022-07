Birra, cucina e felicità! A Genova Fiumara apre un nuovo locale

Carne alla brace, insalate, burger di carne fresca, insalate e soprattutto 14 birre artigianali di produzione propria che hanno già fatto innamorare centinaia di migliaia di clienti da Palermo a Glasgow.

Tutto questo è Doppio Malto, marchio nato ad Erba (CO), e dal 28 luglio aperto ogni giorno a pranzo e cena anche a Genova, presso il Centro Divertimenti Fiumara. Ma Doppio Malto non è solo birra e cucina. È anche divertimento per grandi e piccini, che troveranno ad accoglierli biliardo, calciobalilla (anche in versione extra small), Forza Quattro (questo in versione gigante) e tanti altri giochi. E siccome non c’è apertura che non vada festeggiata come si deve, ecco una sorpresa per tutti i genovesi che sceglieranno di pranzare o cenare al locale fino al 7 agosto compreso: la prima birra la offre la casa!

Un'estate da Doppio Malto

Tante le novità del menu estivo Doppio Malto che inaugura la sede genovese del locale: Polpo e stracciatella, con polpo cotto a bassa temperatura e fritto, stracciatella di Burrata, rucola e pomodoro Vesuviano aromatizzato con timo; e Salmone e Fior di latte, con tartare di salmone, Fior di latte, cavolo cappuccio, rucola e maionese ai pomodori secchi. Due new entry ideali da accompagnare con la nuova birra O Sole Mio, ultima creazione dei mastri birrai del birrificio Doppio Malto di Iglesias: a bassa fermentazione, in stile American Wheat, il nuovo prodotto Doppio Malto ha una gradazione alcolica di 4,9% alc./vol. La novità del brand sa d’Italia a partire dagli ingredienti che ne compongono la ricetta, grazie all’impiego di bucce di limone che porteranno, chiunque la degusti, a respirare il profumo del Mediterraneo, del limone, ma anche della combinazione mango, ananas e pompelmo, con un finale di pane croccante.