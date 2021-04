"La donzelletta vien dalla campagna": incontro online sulle iconografie femminili dell'Appennino

L'associazione genovese Artesulcammino organizza un nuovo incontro online per il ciclo "Passato Presente", racconti di arte e storia a cura di Flavia Cellerino. "La donzelletta vien dalla campagna" si terrà il 29 aprile 2021 alle ore 18.

Tra rappresentazioni bucoliche, di fanciulle a passeggio tra i fiori e donne piegate dalla fatica del lavoro oscilla il pendolo della percezione e della condizione femminile nelle valli e campagne appenniniche. Stereotipi ed esercizi formali si legano a sensibilità empatiche: il risultato è una miscela di immagini in cui convivono risultati e attese divergenti, e comunque significative.

È possibile acquistare l’abbonamento ai 5 incontri previsti (40 euro) oppure soltanto il singolo incontro (10 euro).

In caso di impossibilità ad assistere all’evento in diretta, sarà possibile richiedere il link alla registrazione. Per partecipare basta collegarsi al link che si riceverà via e-mail a seguito di iscrizione.