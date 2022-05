"Donne" al Politeama Genovese

Dal 26 maggio al 4 giugno The Kitchen Company torna al Politeama con un nuovo spettacolo, una commedia francese dell’autore contemporaneo franco-tunisino Eric Assous in cui si sono cimentati i mostri sacri del cinema e del teatro d’Oltralpe: dopo il grande successo al Theatre de Paris con Jean Reno e Daniel Auteuil in scena, lo stesso co-protagonista e regista Richard Berry ha realizzato nel 2015 il film omonimo (“Nos femmes”) con lo stesso Auteuil.

Una prova d’attore tutta al maschile, in cui le donne del titolo non ci sono fisicamente, ma invadono comunque la scena: amate, odiate, rimpiante, assenze materializzate dai discorsi dei loro uomini in crisi.

In passato la The Kitchen Company ha già messo in scena un testo di Eric Assous: “Le cognate” che ha avuto un successo strepitoso al Teatro della Gioventù, in 61 repliche totalizzò più di 10.000 presenze.

Max, Paolo e Simone sono amici da 30 anni. Un’amicizia vera, inossidabile e gioiosa. La loro vita professionale è un successo, il bilancio della loro vita privata un po’ meno. Una sera, i tre amici si ritrovano a casa di Max per il loro consueto poker. Ma Simone arriva con quasi un’ora di ritardo e dando ai due amici una motivazione sconvolgente. La partita di poker non avrà mai inizio e noi assistiamo a una serie di scontri verbali tra i tre amici che potrebbero portare a una rottura definitiva della loro consolidata amicizia. Inutile dire che le donne sono le protagoniste assolute di tutti i conflitti che si creano tra i tre amici.

Una commedia comica e intelligente, magistralmente dosata in perfetto stile francese: raffinata e dissacrante, leggera e spietata al tempo stesso, dal ritmo inarrestabile che gioca con il ribaltamento dei ruoli e i colpi di scena.