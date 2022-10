Il Festival dell'Eccellenza al Femminile prende il via con lo spettacolo “ Le donne dell’Orlando Furioso”

Prende ufficialmente il via con diverse anteprime il Festival dell'Eccellenza al Femminile. Dopo il primo evento di giovedì 13 ottobre alle ore 16.30, in programma al Museo Civico di Storia Naturale dal titolo “Gli esseri artificiali nel teatro dell’umanità”, panel in collaborazione con l’Università di Genova e il Museo Civico di Storia Naturale collegato allo spettacolo Big Data B&B, altra tavola rotonda, venerdì 14 ottobre alle ore 16 in occasione dei Rolli Days a Sampierdarena, presso Villa Spinola di San Pietro, intitolata “L'Ariosto nello specchio del femminile”, con tema il fantastico mondo dell’Orlando Furioso, dominato da personaggi femminili che sovvertono e desacralizzano i ruoli di genere, e l’esperienza biennale della trasposizione per la scena, frutto di un laboratorio- residenza per attori under 30 realizzato in Alta Garfagnana.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre dalle ore 16, sempre per i Rolli Days a Sampierdarena, a Villa Spinola di San Pietro e Villa Imperiale Scassi si terrà lo spettacolo “Angelica, Olimpia, Bradamante… e le altre. Le donne Dell’Orlando Furioso” (produzione Schegge di Mediterraneo /FEF; progetto e regia Consuelo Barilari). Lo spettacolo in 8 episodi, ambientato nei Palazzi dei Rolli di Sampierdarena, vede come interpreti 16 giovani attori under 30, neo diplomati nelle Accademie di tutta Italia, selezionati con audizioni tenute al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) il 14-15 maggio e 1-2 giugno 2022. Il percorso di spettacolarizzazione completo attraverso il fil rouge delle vicende dei personaggi femminili, prevede la messa in scena di 13 episodi in versi tratti dai Canti del poema di Ludovico Ariosto, ognuno della durata di 30 min. circa, ispirati nella cifra stilistica e nel decor alle illustrazioni e ai cartoons di Emanuele Luzzati. I primi 8 episodi che verranno rappresentati per i Rolli Days sono stati rappresentati nell’estate 2022 nei mesi di luglio e agosto, site specific, nella Rocca Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) dove l’Ariosto fu governatore per gli Estensi e nella Rocca Estense di Camporgiano, nell’ambito di Terre Furiose, la kermesse d’iniziative per le celebrazioni del cinquecentenario dell’Ariosto Governatore delle Garfagnana.

Progetto e regia

Consuelo Barilari

Tutor / regia episodi

Roberto Alinghieri

Consuelo Barilari

Michela Innocenti

Andrea Nicolini

Blas Roca Rey

Interpreti

Gaetano Aiello

Ilaria Ballantini

Cecilia Bartoli

Eleonora Domesi

Maria Carla General

Federico Ghelarducci

Elisabetta Mancuso

Irene Mori

Davide Niccolini

Francesco Pelosini

Gilda Rinaldi Bertanza

Mirco Tosches

Gabriele Tropepi