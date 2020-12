"Donne in luce" presenta "Condivisa", mostra online e su prenotazione

CulturaIdentità Genova è felice di condividere questa iniziativa di arte e cultura a Genova.

"Donne in Luce" presenta "Condivisa", donne che condividono arte nel tempo e nello spazio, "Condivisa" è allestita nella meravigliosa cornice della "Dimora Storica Pietro D'Oria 1414", via David Chiossone 6/4 a Genova, dal 19 al 22 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19.

Per prenotazioni: dott.ssa Francesca Dall'Acqua, tel. 3384857070.

"Condivisa" rispetta le norme previste per il contingentamento da Covid-19. La partecipazione è consentita previa prenotazione. "Condivisa" sarà disponibile anche online sui canali social di "Donne in Luce". Si ringrazia Paola Visca per la preziosa collaborazione.

"Donne in Luce" è un progetto nato dalla volontà di dare voce alle donne mediante l'arte. Attraverso le esperienze artistiche, Donne in Luce trasmette il vissuto di ciascuna donna, condividendo storie comuni. Le opere di "Donne in Luce" nascono da un ricordo, un'emozione, un desiderio o una necessità. Pur restando in forma libera e ciascuna connaturata con l'artista che l'ha creata, esse hanno come filo conduttore "l'essere Donna". A tal fine, "Donne in Luce" organizza mostre collettive, che prevedono la compartecipazione di artiste di ogni età e nazionalità. "Donne in Luce" offre l'opportunità di un'approfondita conoscenza della cultura femminile odierna, integrando varie forme d'arte.

A condividere la loro arte, 20 artiste: Ira Alberico, Sofia Bazzotti, Alessandra Berti Riboli, Francesca Boschini Matera, Chiara Brodasca, Maria Antonietta Celeste, Rosalina Collu, Alessia Crosa, Francesca Dall'Acqua, Simona Denini, Ilaria Di Meo, Chiara Gennaro, Letizia Machetti, Jaya Martinelli, Caterina Moscadelli, Alice Passadore, Sandra Petreni, Eralda Pitto, Sofia Soffritti, Maddalena Valacchi.

