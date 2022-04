Le donne di Genova: speciale visita guidata nel centro storico

Sabato 16 aprile alle ore 10,30 si terrà la visita guidata del centro storico "Le Donne di Genova". Sante, meretrici, patriote o artiste: le donne genovesi sono sempre state superbe, di carattere e con le loro azioni hanno segnato la storia della nostra città.

In questa passeggiata guidata in centro città ci si farà prendere per mano da alcune di queste protagoniste femminili del passato e si scoprirà come abbiano influenzato la vita cittadina e non solo.

Appuntamento in piazza De Ferrari davanti a Palazzo Ducale.

Costo 12 euro per persona, gratis sotto i 12 anni, è incluso il noleggio ricevitori radio.

A cura di Tiziana Buglione (guida turistica abilitata di Genova).

Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@discovergenoa-riviera.com. Tel. 349 60 44 703 (inviare un messaggio)