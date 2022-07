“Donne al mare”, mostra di Paolo Lorenzo Parisi a Campo Ligure

Giovedì 14 luglio inaugura la mostra “Donne al mare” di Paolo Lorenzo Parisi, che sarà ospitata per tutto il periodo estivo nelle storiche sale del Castello di Campo Ligure. “Donne al mare” è un progetto artistico in continua evoluzione, una ricerca in grado di riunire lo studio e la passione per i Grandi Maestri del Novecento con i ricordi dell’artista, attraverso l’utilizzo di un linguaggio che affonda le radici nel contemporaneo.

La mostra al Castello di Campo Ligure ne ospita i frutti più recenti, le sculture e la serie "Le Culle", che trovano nel plexiglass il medium ideale.