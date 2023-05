La donna celeste: un viaggio tra le immagini della Vergine

Sabato 20 maggio 2023, ore 16:30, in occasione del mese mariano, il Museo Diocesano organizza in occasione un itinerario alla scoperta delle immagini che raccontano la vita della Vergine tra le opere contenute nel Chiostro e nel Museo, la Cattedrale e la Chiesa delle Scuole Pie, eccezionalmente aperta per l’occasione.

La figura di Maria, dapprima come Madre di Cristo, è stata da sempre rappresentata dagli artisti fin dai primi secoli dell’era cristiana, per poi assumere iconografie autonome nel corso del Cinquecento, dopo il Concilio di Trento. Il percorso partirà dalla Cattedrale dove, dopo aver approfondito la funzione della Vergine come Madre di Cristo e corredentrice, si potranno scoprire alcuni singolari iconografie, tra cui la Madonna Eleusa e la famosa Madonna Regina di Genova, che divenne addirittura immagine del governo della città.

Il percorso proseguirà poi alla chiesa delle Scuole Pie, eccezionalmente aperta per la visita e ornata da magnifici rilievi realizzati da Francesco Maria Schiaffino e Carlo Cacciatori che traducono nel marmo i momenti più importanti della sua vita terrena. La chiesa infatti è dedicata al SS. Nome di Maria e agli Angeli Custodi e fu edificata per volere degli Scolopi, Ordine religioso che si occupava – e tuttora si dedica - alla cura e all’educazione dei fanciulli di strada. A completare il racconto sul valore della Vergine: sull’altare maggiore troviamo la statua della Madonna Divina Maestra (1649) opera di Francesco Maria Fanelli (1577-1633): qui Maria è raffigurata mentre sostiene il Bambino nei suoi primi passi, reggendolo con entrambe le mani, ma senza inchinarsi.

Modalità di visita: sabato 20 maggio 2023, ore h. 16:30. Apertura biglietteria h. 16.

Biglietto € 15,00. SOLO su prenotazione fino a esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: info@museodiocesanogenova.it; tel. 010/2475127 (solo in orario di apertura lunedì 10-13 e 14-18; da mercoledì a domenica 14-18 CHIUSO il martedì).