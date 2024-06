"Da leggere a fare l'antimafia", il convegno con don Ciotti

Sabato 15 giugno 2024, alle 16:30, presso la Sala Quadrivium di piazza Santa Marta, 2, si terrà il convegno "Da Leggere a Fare l'Antimafia: L'Organizzazione di Libera Genova per il Futuro". L'evento rappresenta l'incontro di chiusura del primo anno del progetto "Leggere l’Antimafia", un'iniziativa che ha visto la luce in occasione della proclamazione di Genova come Capitale Italiana del Libro.

Interventi di rilievo

L'incontro vedrà la partecipazione di figure chiave nel panorama dell'antimafia italiana. Tra gli interventi, spiccano quelli di Antonio Molari, referente di Libera Genova, e Andrea Macario, referente di Libera Liguria. Le conclusioni saranno affidate a Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che con la sua esperienza e il suo impegno rappresenta un punto di riferimento nella lotta contro le mafie.

Un anno di successi e partecipazione

Alla base del progetto "Leggere l’Antimafia" vi è la diffusione della cultura della legalità attraverso la lettura. Nel corso dell'anno, grazie al lavoro instancabile dei volontari di Libera Genova, più di 2700 persone, tra adulti e ragazzi, hanno partecipato a incontri nei quali sono stati letti e discussi brani di denuncia e testimonianza delle vittime del crimine organizzato. Questa iniziativa ha coinvolto scuole e quartieri, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi dell'antimafia.

La letteratura come strumento di coscienza critica

Il Coordinamento genovese di Libera ha voluto cogliere l'opportunità offerta da Genova Capitale Italiana del Libro per organizzare un evento che valorizzasse la lettura di opere che trattano il contrasto alla cultura mafiosa. La letteratura, con la sua capacità di raccontare storie, testimonianze e analisi, si è rivelata uno strumento potente per stimolare una coscienza critica e responsabile nei lettori di tutte le età.

L'Importanza del convegno

Il convegno di sabato rappresenta non solo la conclusione di un anno di attività, ma anche un momento di riflessione e di pianificazione per il futuro. L'obiettivo è quello di rafforzare e ampliare le iniziative di promozione della legalità, continuando a coinvolgere la comunità in un percorso di crescita e di resistenza culturale contro le mafie.

La partecipazione al convegno è aperta a tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio le attività di Libera e a contribuire alla costruzione di una società più giusta e consapevole.