La domenica live! da "Ravatti" con i Trilli

Domenica 23 aprile, al Ristorante Pizzeria da "Ravatti" in Via XII Ottobre, 182/R, troverete una serata dedicata alla musica Genovese, ad accompagnarvi con il loro repertorio di canzoni classiche in lingua ligure e composizioni di spirito umoristico sarà il duo storico "i Trilli"!

Per partecipare: invia il tuo nominativo e quello dei tuoi invitati al numero +39 375 654 9653 (segreteria LittleBeat)