"Noche Criolla": concerto di inaugurazione del Gimyf 2021

Domenica 11 luglio prende il via la terza edizione del Gimyf, Genoa International Music Youth Festival, il festival giovanile di classica di Genova diretto dal M° Lorenzo Tazzieri e coorganizzato da Comune di Genova e Associazione Italiana Culture Unite (Aicu).

Il concerto di inaugurazione "Noche Criolla", in programma l’11 luglio alle 21 presso il Porto Antico – Piazza delle Feste, è realizzato in collaborazione con il Consolato Generale Del Perù per rendere omaggio alla cultura Sudamericana, una sinergia che ribadisce l'obiettivo principale del festival genovese: unire, attraverso la musica, popoli differenti realizzando ponti culturali fra paesi stranieri. Nella prima parte della serata il Coro Lirico Siciliano e il tenore Eder Sandoval Guevara eseguiranno la Missa Criolla di Ariel Ramirez per celebrare i 100 anni dalla nascita del compositore. Nella seconda parte del concerto verrà eseguito il repertorio italiano musicale di '800 e '900, da Tosti a De Curtis, da Leoncavallo a Bixio, chiudendo con le romanze che hanno reso l'Italia e Napoli celebri nel mondo. Il concerto verrà trasmesso in diretta dall'Istituto Italiano di Cultura di Lima.

«Questa terza edizione del Gimyf è un segnale di rinascita dopo il terribile anno che abbiamo vissuto, mai come oggi abbiamo bisogno di bellezza – commenta il maestro Lorenzo Tazzieri – Sarà un Festival ricco di contaminazioni tra popoli e musiche diverse. Parlerà principalmente ai più giovani perché sono loro il nostro futuro ed è da loro che bisogna partire per dare alla musica e, più in generale, alla cultura un ruolo di primo piano. Per questo abbiamo voluto fare una petizione per istituire la Giornata Nazionale della Musica Classica che celebreremo con un concerto il 31 luglio».

«Un appuntamento internazionale, quest’anno alla terza edizione, che porta a Genova la migliore musica classica, interpretata da giovani musicisti di straordinario talento – spiega l’assessore alle Po-litiche culturali Barbara Grosso – Con il Gimyf, Genova continua la sua azione di rilancio legata ad arte e marketing culturale costruendo ponti culturali fra le 13 nazioni che collaborano al progetto, per traguardare una nuova modalità di offerta culturale e, nel contempo, creare diverse opportunità di ricaduta per la nostra città».

Il Festival proseguirà fino al 22 novembre per un totale di undici appuntamenti in Italia e sette all’estero in una vera e propria tournée di Genova nel mondo che porterà i musicisti del GIMYF a Il Cairo, Bucarest, Kiev, Odessa, San Pietroburgo, Concepciòn – in occasione della prima edizione del Chile Opera Festival diretto dal M° Tazzieri – e a Lima. Nonostante le difficoltà e le limitazioni dovute all'emergenza sanitaria, infatti, l'edizione 2021 manterrà il respiro internazionale con molti dei concerti in collaborazione con orchestre di tutto il mondo.

Fra i primi appuntamenti in programma, il 17 luglio a Palazzo Ducale l’atteso concerto con il Trio di San Pietroburgo, in collaborazione con il St. Petersburg Palace Festival, mentre il 27 luglio a Palazzo Tursi il concerto “Jòvenes Talentos from Chile” con alcuni dei talenti più cristallini del panorama sudamericano. Grande novità dell’edizione 2021 sarà l’evento in programma il 31 luglio presso il Porto Antico per la Giornata Nazionale della Musica Classica: un concerto-spettacolo per avvicinare il grande pubblico all'Opera Lirica in modo semplice e coinvolgente, rompendo gli stereotipi che solitamente accompagnano il genere e avvicinando le giovani generazioni.

Biglietti “Noche Criolla” 11 luglio 2021, ore 21, presso il Porto Antico Piazza delle Feste

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per prenotazioni andare sul sito https://www.gimyf.it/gimyf-biglietteria.html oppure scrivere a segreteria.aicu@gmail.com

