D.O.C: concerto per la Gigi Ghirotti al Porto Antico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 1 agosto 2021 alle 21,30 al Porto Antico arriva uno spettacolo musica a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti con i D.O.C. – Direzione Ostinata e Contraria per la rassegna "Ridere d’Agosto… ma anche prima".

Un appuntamento con musica e solidarietà, valori che ispirano il gruppo musicale D.O.C.

Tutti i concerti del gruppo infatti hanno da sempre uno scopo benefico: all’inizio a favore di associazioni che si occupavano di bambini cambogiani orfani, in seguito a favore di altre importanti associazioni umanitarie e, da nove anni a questa parte, da quando cioè i D.O.C. hanno incontrato la realtà dell'associazione Gigi Ghirotti Onlus, l’intero ricavato dei concerti va ad aiutare l’insostituibile attività di questa meritoria Associazione genovese.

La musica proposta dai D.O.C. è coerente con le finalità del gruppo: la canzone d’autore è la protagonista assoluta per la forza della sua poesia, per la straordinaria capacità di denuncia e per l’attenzione costante verso gli emarginati della società. Le canzoni degli autori e dei cantautori che maggiormente si sono ispirati a questi principi, che hanno fatto lo storia della musica ed hanno accompagnato tutti noi sono il filo conduttore di ogni concerto dei D.O.C., e lo saranno nel concerto che si terrà il 1 agosto nella Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova.

Sarà infatti un viaggio musicale da percorrere attraverso le canzoni che in qualche modo identificano luoghi, dialetti e usanze di alcune parti della nostra Italia, e la musica sarà veicolo di un messaggio trasversale che viaggia nel tempo e raggiunge luoghi e popoli, racconta tradizioni e stati d’animo, superando confini, denunciando pregiudizi e conflitti, portando ovunque messaggi di amore e speranza.

Si entra con un'offerta libera per la Gigi Ghirotti.